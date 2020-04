La Roma, nuevo pretendiente para Junior

Todo hace indicar que el futuro de Junior Firpo estará lejos de Barcelona la próxima temporada. En su primer año en Can Barça el rendimiento del exjugador del Real Betis no ha convencido y el club azulgrana no espera a nadie, por lo que el malagueño tiene ya el cartel de transferible.

Con escaso protagonismo en la etapa de Valverde en el banquillo blaugrana, todo hacía indicar que con la llegada de Quique Setién, con quien explotó en el Betis, su sino cambiaría, pero el partido de Nápoles fue su sentencia, y en el Barça están dispuestos a darle una salida pese a que el verano pasado pagara 18 millones más otros 12 en varios a los de Heliópolis.

Pretendientes no le van a faltar al potente lateral izquierdo. Hace unos días en Barcelona ya hablaban de que podría entrar en la operación de Lautaro Martínez para abaratar su precio y recalar así en el Inter de Milán. Pero parece que no es el único interesado en Italia...

Y es que la Roma pretende hacer una revolución en sus dos bandas, y uno de los objetivos que tendría fijados sería el de Junior Firpo, a sabiendas de que no está disfrutando de minutos en el Barcelona. Así, Sport desvela hoy que el conjunto romano ha preguntado por las condiciones de un posible traspaso tras las buenas relaciones en las negociaciones por Carles Pérez. La respuesta del Barça ha sido clara: Junior no sale por menos de 20 millones de euros.

El Betis, entre el porcentaje y su posible vuelta

Mientras tanto, en el Betis siguen muy atentos a los posibles movimientos de Junior en Barcelona. Pues si finalmente se produjura la venta del lateral, esta dejaría dinero en las arcas verdiblancas, pues a día de hoy, el club de Heliópolis sigue teniendo el 20% de los derechos del futbolista, por los que el Barcelona tendría que pagar 7 millones de euros para hacerse con ellos en propiedad. Los otros 5 'kilos' restantes de la operación se desglosan en objetivos. Por lo tanto, si el club azulgrana lograse obtener más de 20 millones por el hispano dominicano, el Betis recibiría una compensación por encima de los 4'5 millones de euros.

Sin embargo, en Heliópolis no cierran la puerta a una hipotética vuelva de Junior Firpo. Para ello tendría que darse la circunstancia de que ningún club llegara a un acuerdo por el traspaso del jugador y al Barça no le quedará otra que buscarle una cesión, donde aparecería el Betis, donde Junior siempre se sintió cómodo y valorado.