Pozo: "Mi objetivo es volver al Sevilla y quedarme muchos años"

Alejandro Pozo se marchó cedido al Mallorca en el mercado de enero. Tras tener pocos minutos en la primera parte de la temporada en el Sevilla, el de Huévar decidió salir para tener mayor protagonismo en el conjunto bermellón, y así estaba siendo hasta que la pandemia de coronavirus obligó a parar por completo el mundo del fútbol.

Desde Mallorca, Pozo ha participado en un directo desde el perfil de Instagram de la Real Federación Andaluza de Fútbol, donde ha contestado a numerosas preguntas de los seguidores como por ejemplo cómo está llevando toda esta situación lejos de Sevilla. "Me acuerdo sobre todo de mi familia a la que no veo desde mitad de enero y los echo de menos. Vaya donde vaya voy a llevar a Andalucía por bandera y ser andaluz en un orgullo; he jugado en dos equipos andaluces y es un privilegio vestir los colores de Andalucía", ha asegurado.

Sobre su aventura en la isla, Pozo ha confesado que está "disfrutando en Mallorca" y que luchará por "ayudar a salvarlo y después regresar y disfrutar en el Sevilla FC". En cuanto a su anterior etapa en Granada, el extremo ha recordado: "Me llevo del Granada muchos amigos con los que sigo en contacto; de mi marcha del Sevilla FC los acontecimientos fueron muy rápidos y en dos o tres días me cerró con el Mallorca y estoy disfrutando de minutos aquí".

Pozo también fue preguntado sobre su corta pero intensa carrera como futbolista, en la que destaca sobre todo "el trabajo" como su gran secreto. "Con mi edad vino todo muy rápido y gracias a Diego Martínez pude disfrutar con 17 años en Segunda división y a abrirme las puertas de la selección. También he tenido suerte y el estar en el Sevilla Atlético me permitió ir al Granada y lograr la hazaña del ascenso que voy a recordar toda mi vida", ha añadido.

Y es que, aunque ahora esté centrado en el Mallorca y guarde un buen recuerdo de Granada, Pozo tiene claro cuál es su objetivo. "No sé que pasará el año que viene y ahora toca disfrutar en el Mallorca. El año que viene ya se verá cuando regrese al Sevilla FC, mi objetivo es poder volver y quedarme allí muchos años", ha confeso el hervense, que también ha desvelado que ya se está preparando para cuando finalice su carrera como futbolista: "Tengo el nivel I y estudiando el nivel II de entrenador y en un futuro cuando deje la carrera deportiva me gustaría entrenar a algún equipo y seguir vinculado al fútbol. A los chavales que juegan al fútbol les aconsejo que nunca pierdan la esperanza y que trabajen para lograr su sueño".

Con respecto a su experiencias tanto en las selecciones autonómicas como en la nacional, Pozo ha comentado: "Con Andalucía disfrutamos bastante en cadetes y juveniles y nos quedamos a nada de levantar la Copa de Campeones en cadete; también es un orgullo haber sido capitán y campeón con la selección sevillana. Uno de mis sueños de pequeño es debutar con la selección absoluta, ya he tenido la sensación increíble de entrenar con algunos jugadores pero paso a paso y ahora toca seguir disfrutando de la sub 21".

Por último, el extremo, que aseguró sentirse cómodo jugando también como carrilero, alabó la iniciativa de la RFAF 'Ningún Niño sin Fútbol', destinada a las familias sin recursos afectadas por el Covid-19:"Es una iniciativa espectacular y tiene mucho mérito lo que está haciendo la Federación, como lo tienen las familias que viven en nueve metros cuadrados en este confinamiento; lo importante es ayudarles y estar a su lado".