Pizarro: "Había una oferta muy específica del Betis"

El delantero peruano Claudio Pizarro recordó en una entrevista en su país que antes de recalar en Alemania estuvo muy cerca de arribar al Betis, cuyo interés por hacerse con sus servicios reconoció. "Pude lograr mucho en Europa, especialmente aquí en Alemania, sólo puedo estar agradecido por eso. En ese momento podría haberme mudado a España desde Alianza Lima, había una oferta muy específica de Betis. Quién sabe cómo habría sido mi carrera entonces. Lo que sé hoy es que la decisión de ir a Alemania fue muy buena", apuntó al diario 'El Comercio'.

Una revelación del artillero del Werder Bremen que concuerda con la versión ofrecida en su día por el entonces presidente del club alemán, Jürgen L. Born, quien aseguró que tuvo que echar el resto para evitar que acabara recalando en la capital hispalense. De hecho, en su día admitió que tuvo que beber "toneladas de pisco sour", un cóctel peruano, con el padre del jugador para convencerlo de que aceptara la oferta de la entidad germana cuando el Betis ya lo tenía casi atado.

"El Betis estaba interesado, pero no sé si hubo un contrato preliminar. Yo todavía no había firmado nada", dejó entrever el propio Pizarro por entonces. Escenario que acabó por llevarle a la Bundesliga, ya que, fuera en España u otro país, el gran deseo del de Callao era labrarse una carrera en Europa. "Tenía 20 años en ese momento y escuché mucho a mi padre y a mi asesor. Ambos me dijeron que el Werder Bremen tenía una buena organización, que era muy importante para los alemanes y que estos cumplían lo que firmaban. Es por eso que opté por el Werder", manifestó.

El peruano, de 41 años, tenía previsto terminar su carrera tras esta temporada con el Werder Bremen, el club que lo trajo al Viejo Continente. Aunque la Bundesliga, como el resto de competiciones europeas y mundiales, se ha visto obligada a parar por la crisis sanitaria del coronavirus COVID-19.

Pizarro llegó al Bremen en 1999 procedente de Alianza Lima. En su primera temporada marcó 10 goles en 25 partidos y en su segunda campaña logró 19 tantos en 31 compromisos. En verano de 2001 fichó por el Bayern y en su primera etapa en el club bávaro ganó tres veces el doblete. En 2007 firmó por el Chelsea y en 2008 regresó cedido al Bremen y ganó la Copa de Alemania.

Posteriormente volvió al Chelsea, en 2009 retornó por segunda vez al Bremen y en 2012 regresaría por un año al Bayern para convertirse en parte del equipo que ganó el triplete en 2013, aunque no era titular y tenía por delante a Mario Mandzukic y Mario Gomez. De esa temporada se recuerdan los cuatro tantos que le marcó al Hamburgo en una goleada por 9-2.

Al final, renovó con el Bayern un año más, lo que le alcanzó para un título más de la Bundesliga y otro de la Copa de Alemania. En septiembre de 2015 volvió otra vez al Bremen, donde ahora su despedida del fútbol podría haber sido cortada de raíz por culpa del coronavirus.