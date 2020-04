Mpoku aconseja a Lokonga: "La idea es que no salga"

El nombre de Albert Sambi Lokonga vuelve a aparecer en la esfera del Sevilla F.C.. El joven pivote belga, de sólo 20 años, brilla en la Jupiler Pro League y no le faltan 'novias'.

Pero, de momento, su hermano, el también futbolista Paul-José Mpoku, ahora en el Al-Wahda, cree que aún es pronto para dar el salto a una liga más competitiva.

"Lo más importante es que juegue, por lo que probablemente se quedará en el Anderlecht para encadenar tantos partidos como sea posible. Me gustaría que siguiera un par de temporadas más. El objetivo no es que se vaya, sino que se quede y se reafirme", ha asegurado el ex del Standard a la revista 'Sport-Foot', donde aseguró además que la posibilidad de jugar competiciones europeas con su actual club sería un gran escaparate para Lokonga, cuyo nombre ya se ha vinculado al Sevilla F.C..

Sin embargo, si en la liga belga se da por finalizada la campaña con la actual clasificación, como se barrunta, el Anderlecht se quedaría fuera de Europa por segundo año consecutivo. Por ello, ya hay medios belgas que aseguran que tendrá que vender sí o sí. Y los candidatos para hacer caja son el propio Lokonga o el joven extremo Jérémy Doku, de sólo 17 años.