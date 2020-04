El Fenerbahçe pregunta por Rony Lopes

A Rony Lopes no le faltan pretendientes en el caso de salir.

Aunque la incertidumbre que rodea a la actual temporada está todavía lejos de resolverse definitivamente, lo que no está en cuestión es que tarde o temprano el fútbol continuará. Y ahí, la dirección deportiva del Sevilla trabaja en la confección de la siguiente temporada, en la que Rony Lopes podría no tener hueco aunque pretendientes no le faltan.

El último en sumarse ha sido el Fenerbahce, que según la prensa turca ya habría contactado con las oficinas nervionense para presentar una propuesta de cesión por el jugador de 24 años.

Lopes no ha tenido el protagonismo esperado desde que llegó procedente del Mónaco por 25 millones de euros y el Sevilla podría buscar una salida al delantero luso, por el que ya se interesó también el Olympique de Marsella.