Joaquín y su canto a la resiliencia en tiempos de coronavirus

A causa de la crisis por el coronavirus, a gran parte de la humanidad le ha tocado vivir momentos difíciles. Nunca antes, al menos en los países civilizados, se había restringuido la libertad de movimientos de las personas como ahora, en un intento por contener una pandemia que afecta a nivel global.



Hemos tenido que adaptarnos a situaciones complicadas, sin salir de casa, limitando el contacto con los seres queridos y paralizando la economía, con las consecuencias que ello tiene a todos los niveles.



Es en estos momentos en los que la palabra resiliencia cobra más sentido que nunca. Esa capacidad para adaptarnos a entornos adversos es lo que nos hace avanzar como personas y nos hace más fuertes.



Puede que por ello, el bético Joaquín se haya acordado de un discurso que se hizo viral hace algo más de año y medio del afamado abogado madrileño Antonio Garrigues Walker en su intervención con motivo del 20 aniversario del Canal Historia en el que reflexionaba sobre el futuro de la humanidad y relacionaba el afán de conservación de su condición humana con el lema que identifica al beticismo.



"La resiliencia del ser humano a mantener su humanidad€ eso no hay quien lo quite. La gente se seguirá enamorando, se seguirá odiando, seguirá teniendo sueños y esperanzas€ seguiremos otra vez diciendo 'viva el Betis manque pierda', que es la expresión más humana, más enternecedora y más amorosa que se puede decir. Es decir, amar a alguien incluso cuando pierde. Pues seguiremos siendo exactamente igual de humanos", decía Garrigues Walker en unas imágenes que no taradaron en hacerse virales y que Joaquín ha recordado de una forma muy oportuna en su perfil de Instagram.