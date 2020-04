Luis García Plaza: "La Liga en Arabia volverá en agosto, no sé si con Banega"

El entrenador madrileño del Al-Shabab, Luis García Plaza, explicó este sábado que las autoridades en Arabia Saudí han aplazado la liga de aquel país hasta al menos el mes de agosto y que desconoce si cuando se reanude la competición podrá contar o no con el centrocampista argentino del Sevilla FC Éver Banega.

El equipo saudí anunció en enero el fichaje de Banega para las tres próximas temporadas, pero Luis García puntualizó este sábado, en una charla virtual organizada por la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana (FFCV), que "es impredecible" saber cuándo podrá contar con el todavía jugador del club andaluz.

"Aquí no sabemos si se va a aplazar o si se va a suspender la competición. En teoría, nos han dicho que tenemos que volver en agosto, o sea que en junio no vamos a empezar", dijo el ex entrenador del Levante y Getafe, entre otros equipos.

"Creo que habrá que respetar los contratos cuando se alargue la competición. Y aquí pasará lo mismo. Si estamos jugando en agosto la liga anterior, no creo que pueda jugar Banega, salvo que cambie la normativa. Estamos todos a la espera", subrayó.

Luis García reconoció que fue idea suya la contratación de Banega y que después de trasladarlo al presidente del Al-Shabab surgió "la oportunidad" de fichar al jugador, de 31 años.