El árbitro Sánchez Martínez escucha a Manolo García, ACDC y U2

José María Sánchez Martínez, árbitro de fútbol lorquino de 36 años y que afronta su quinta temporada en la Primera División, está pasando el confinamiento obligado por la expansión del coronavirus en su casa de Murcia, y allí, además de seguir trabajando aspectos técnicos y la preparación física, tiene tiempo para el ocio. A petición de la Agencia EFE ha hecho públicas sus preferencias en literatura, cine y música. En su "playlist" no faltan Manolo García, ACDC y U2.



Libro: "El Silencio de la Ciudad Blanca, de Eva García Sáenz de Urturi. Lo acabé la pasada semana y es una novela que me gustó mucho y cuya lectura recomiendo", señala el colegiado.



Película o Serie: "No soy demasiado cinéfilo en lo que hace referencia a películas y en casa mi mujer y yo vemos de vez en cuando alguna que emiten en la televisión. A mí me atraen más las series y de las que he visto me quedo con una que tiene muchísimo tirón como Juegos de Tronos, que me encantó, y The Blacklist, que también es muy recomendable", apunta este profesional del arbitraje, internacional desde 2017.



Música: "Me gusta escuchar todo tipo de música", reconoce el lorquino, quien recurre a temas 'cañeros' para llevar a cabo sus entrenamientos. En su lista ocupa un lugar preferente el repertorio de Manolo García: "Me gustan todas sus canciones y si tengo que elegir una tal vez sería 'Prefiero el Trapecio'. Thunderstruck, de ACDC y City of Blindings Lights, de U2, también figuran entre mis favoritas".