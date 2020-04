Capel: "La muerte de mi hermano Reyes cambió mi perspectiva"

A sus 32 años, el almeriense Diego Capel ha vuelto a sentirse importante como futbolista en Malta. Después de unos meses sin equipo tras acabar la temporada pasada en el Extremadura, el ex del Sevilla FC aceptó el reto de emigrar para enrolarse en las filas del Birkirkara FC de la Primera división de Malta, con el que ya ha jugado dos partidos marcando su primer gol.

Desde allí, el de Albox ha repasado su carrera, las diferentes opciones que tenía para seguir jugando al fútbol y ha recordado la muerte de su compañero y amigo José Antonio Reyes, un suceso que ha cambiado su percepción de la vida.

"La muerte de mi hermano José Antonio Reyes cambió mi perspectiva. Nunca esperas que la vida, que ya me quitó a Puerta, se pueda llevar a otro compañero de esta manera. Por eso hay que aprovechar cada momento. Estoy en Malta, sí, pero agradezco poder seguir disfrutando de esta profesión, que es preciosa. Ojalá poder hacerlo durante muchos años más", reconoce Capel en una entrevista al diario As.

Y es que en Malta ha sido recibido prácticamente como un 'galáctico', pues sabían de su trayectoria y los títulos cosechados a lo largo de su carrera. "Creía que no me iba a conocer nadie, pero todos saben quien soy y han visto mis vídeos. Hubo un gran revuelo con mi fichaje. Es un orgullo ver que la gente reconoce mi trabajo. Que esperen tanto de mí da confianza y mejora mis expectativas", admite.

Sobre los motivos que le han llevado a probar fortuna en Malta, Diego Capel se ha mostrado sincero. "Al principio estaba un poco reacio, pero acabé aceptando. Luego me surgieron otras posibilidades más interesantes como ir a Grecia, pero ya había dado mi palabra. El Birkirkara demostró mucho interés y eso para mí fue fundamental. Prioricé continuar en Europa porque sé que aún me quedan un par de años de buen fútbol", explica el exsevillista, que ha superado unos "meses difíciles" donde "la gente creía que estaría mal físicamente". "Da rabia, tengo mucho que aportar todavía", apostilla.

Por último, Capel desvela que en el vestuario le preguntan mucho sobre su etapa en el fútbol español. "Me preguntan por mi etapa en la selección, por cómo es jugar en LaLiga o lo que significa tener enfrente a Messi o Cristiano", finaliza no sin antes recordar una famosa portada de ED en la que se le comparaba con Messi y Ronaldo por la enorme cantidad de faltas que recibían los tres futbolistas allá por 2008 cuando al sevillista se le empezó a tachar de 'teatrero': "Estaba en uno de los mejores momentos de mi carrera, pero no tengo culpa de que una portada me compare con semejantes futbolistas. Fue muy fuerte, pero siempre tuve claro que ellos estaban a otro nivel. En España te suben a un pedestal muy rápido, pero no me afectó en ningún momento".