Desde Italia vuelven a vincular a Florenzi con el Sevilla

No cabe duda de que es un nombre que gusta mucho a Monchi. El actual director deportivo del Sevilla FC ya coindició con él en su etapa en la Roma y no escuchó ofertas por él, y ahora, en Sevilla, han sido varias la veces las que se le ha vinculado desde Italia el nombre de Alessandro Florenzi con el conjunto de Nervión.

La última, hoy mismo en La Gazzetta dello Sport, que desvela que el lateral derecho romano podría tener en Sevilla su próximo destino. Cedido sin opción de compra por la Roma en el pasado mes de enero al Valencia, el italiano regresará a Roma cuando finalice la temporada, y su futuro no estaría en la capital italiana aunque sí podría estarlo en su país, si el Sevilla no lo evita.

Desde su llegada a Valencia podría decirse que Florenzi no ha tenido suerte. Debutó en la jornada 22 contra el Celta y volvió a jugar una semana después ante el Getafe, pero allí vio la cartulina roja perdiéndose el duelo ante el Atlético. Y para colmo, luego contrajo la varicela, lo que también provocó que se perdiera los encuentros frente a la Real Sociedad, la ida de la Champions ante la Atalanta y el duelo ante el Betis, donde fue suplente. Cuando parecía que volví a ver la luz tras jugar 65 minutos frente al Alavés y otros diez en la vuelta ante los italianos, llegó la suspensión de LaLiga por la pandemia de coronavirus.

Tras todos estos acontecimientos unido a su escaso protagonismo en Mestalla, desde Italia dan por seguro que Florenzi volverá a Roma y no regresará a Valencia, pero tampoco se podrá quedar en su ciudad natal, pues según este medio su relación con el ahora capitán Edin Dzeko no es la mejor, pero sobre todo, porque no cuenta para Paulo Fonseca, cuya continuidad al frente del banquillo del Olímpico se da por segura para la próxima temporada.

De esta forma, la mejor opción para Florenzi volverá a ser la búsqueda de un nuevo destino. A buen seguro que en Italia no le van a faltar propuestas. Ya lo pretendieron equipos como la Fiorentina, Alatanta o Cagliari, y en las últimas horas se ha rumoreado con el posible interés del Torino y del Milan. La prioridad de Florenzi es la de intentar jugar en la Serie A tras su desafortunada experiencia en el extranjero, pero el jugador tiene un sueldo de alrededor de tres millones de euros y la Roma no lo dejaría salir por una cifra inferior a 10 millones de euros.

Esa es la intención de Florenzi, a no ser, como desvela La Gazzetta, que Monchi lo convenza de lo contrario. Tanto es así, que el jugador vería con muy buenos ojos la opción de llegar para competir por un puesto con Jesús Navas, aunque también pueda jugar más adelantado, como el palaciego. Desde Italia aseguran que Florenzi está sopensando esta posibilidad, pues todo el tiempo para ello. Mientras tanto, la Roma espera con ganas una oferta en firme por un jugador que dejaría un beneficio neto tras salir de su cantera.