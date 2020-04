Joel Robles: "La afición es la que hace bonito un derbi"

Además de cómo está llevando el confinamiento, su rutina diaria y su opinión sobre cómo debe ser la vuelta al trabajo, Joel Robles habla para ESTADIO sobre el derbi, que, de no modificarse el calendario, sería el primer encuentro tras la reanudación y de la situción de su compañero Dani Martín.

- De reanudarse el calendario por donde lo dejaron, el primer encuentro sería el derbi. ¿Más presión añadida a una preparación ya de por sí atípica?

- Fue como un jarro de agua fría para nosotros. Veníamos de ganar al Madrid, de estar muy bien mentalmente, teníamos mucha ilusión y de repente te golpea esta situación, pero hay que ser consciente de que hay que dejar el fútbol a un lado y pensar en la salud.

- Llegado el caso, se igualarían las fuerzas. Ambos llegarían en circunstancias similares tras el parón, aunque ustedes perderían ese plus del que me hablaba.

- Sí, pero nosotros confiamos en nuestras posibilidades, tenemos un gran equipo y sólo pensamos en nosotros. Las circunstancias no se sabe cómo van a ser, si será a puerta cerrada o no. Un derbi a puerta cerrada no tiene nada que ver con ir al Sánchez-Pizjuán con 40.000 personas. La afición hace bonito un derbi. Un derbi sin aficionados no tiene sentido. Pero vamos a intentar pensar en lo importante, que es que la gente se recupere, y ya habrá tiempo para pensar en eso.

- ¿Qué Betis podríamos ver en esos once partidos que restan?

- Tenemos claro qué Betis queremos ser. Estamos trabajando en casa todos al cien por cien. Son 33 puntos, estamos alejados del objetivo, pero son 33 puntos en los que tienes la posibilidad de estar ahí, y que vamos a intentar dar nuestra mejor versión para que así sea.

- ¿En estas semanas, ha tenido tiempo para reflexionar qué ha pasado para que el equipo esté a doce puntos del objetivo: la sexta plaza?

- Yo me estoy analizando mucho, estoy viendo mucho fútbol con el preparador de porteros, estoy viendo los errores que hemos podido tener. No dejo de ver fútbol, de analizarnos. El coronavirus ha sido el colmo de toda la temporada. Desde mi expulsión en el minuto 7 del primer partido hasta hoy nos ha pasado de todo. Soy una persona positiva y no quiero lamentarme. Nosotros somos un club con una exigencia alta y a parte de ganar queremos jugar bien al fútbol. Somos conscientes de que queremos poner al Betis en lo más alto y trabajaremos al máximo para conseguirlo.

- El club baraja la posibilidad de ceder a Dani Martín. ¿Le ha venido grande todo esto?

- Los planes del club no sé cuáles son, pero yo voy a defender a mi compañero. Está siendo injusto lo que se está diciendo; primero, porque ha jugado pocos partidos, y segundo, porque creo que lo que no le han acompañado han sido los resultados. Es un chaval joven, con 21 años. Todos hemos pasado por ahí. Viene de un Sporting de Gijón, donde quizás tenía otro papel y no había la exigencia que hay aquí en el Betis, y todo tiene un proceso. Mi obligación es defenderlo porque es un grandísimo portero con mucho futuro. Tiene mucho que mejorar, pero también las tengo yo con 29. Es un grandísimo portero.