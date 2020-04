Loren, su "máster" en el Betis, la "camada" de José Juan, la tentación de los dulces...

El delantero verdiblanco Loren Moron ha sido el protagonista hoy en los medios oficiales del Real Betis, donde ha hecho balance de sus dos años en la primera plantilla heliopolitana, su crecimiento dentro del vestuario y sus sensaciones hoy día, donde como el resto de sus compañeros, trabaja día a día en casa con la esperanza de regresar pronto a los entrenamientos en la ciudad deportiva. "Llevamos un mes y se hace un poco pesado, pero estamos todos bien. Vamos por días, al principio lo llevas mejor pero luego hay días que te levantas mejor o peor... al final son estados de ánimo y nosotros somos unos privilegiados que tenemos jardín, el resto sí que son campeones, también está la familia que ayuda mucho en estos casos", ha reconocido el delantero.

El bético ha comenzado recordando sus dos temporadas en la elite con el Betis, las que ha comparado con un máster. "He vivido de todo en dos años muy intensos, todo son experiencias para seguir mejorando, llegué tarde pero he hecho un máster en felicidad entrando en Europa y luego la temporada pasada, que no fue muy buena, pero todo me ayuda y me hace mejorar", ha asegurado el marbellí, que ahora echa de menos alguna escapada a su tierra natal: "Ver a la familia, ir a Marbella que me ayuda a despejarme... Mi vida realmente no cambia mucho a lo de ahora, pero cuando te prohíben estar en la calle se hace más duro, aunque yo soy de estar mucho en casa con mi gente, pero a veces te de un arrebato de ir al centro y eso no se puede hacer ahora". También el que se quieran hacer una foto contigo, que te den ánimos, eso se echa de menos, de vez en cuando también me dicen algo malo pero sonríes y ya está", ha bromeado el verdiblanco.

Otro de las cosas que peor lleva Loren es la tentación de la despensa, aunque para ello también se machaca a diario. "Me está costando porque juego todo el día a la Play y me da ansiedad, pero también intento machacarme para estar bien y poder pegarme esos caprichos que antes me los pegaba pero entrenábamos por la mañana, aunque tampoco mucho porque hay que llegar en el mejor estado de forma", ha aclarado el ariete, para luego confesar sus dulces preferidos: "Compro de todo, galletas oreo, regaliz... Todo lo malo lo compro pero es verdad que lo tengo ahí y me dura tiempo, de vez en cuando cojo algo de eso que me encanta".

Cambiando de tema, Loren Morón también ha valorado lo que supondrá el volver a la competición una vez lo determinen las autoridades sanitarias. "Va a ser una Liga nueva aunque ya estén los puntos, va a ser un mes largo y tendremos que hacer una minipretemporada. Para mí es fundamental volver a la ciudad deportiva aunque sea de dos en dos y estando en campos diferentes, solo estar en el campo con los preparadores físicos ya es diferente. ojalá pueda ser pronto", ha dicho el canterano de una Liga que volverá con el derbi para empezar: "Ojalá podamos traernos los tres puntos, se empezaría muy bien puntuando en el campo del eterno rival. Sería una alegría que nos merecemos todos".

Y es que Loren empezó como titular en el último partido de Liga, ante el Real Madrid, aunque ha asegurado que la delantera del Betis tiene mucha competencia. "Ser titular o suplente con Borja y conmigo es relativo, es verdad que se ha ido rotando en muchas ocasiones. Cada uno quiere demostrar lo que tiene, incluso podemos jugar los dos, ahora con el parón buscamos mantener la forma aunque algo se va a perder estando en casa, pero sobre todo para llegar bien a los entrenamientos cuando se pueda y ya se encargarna que lleguemos todos bien al primer partido cuando se reanude todo", ha comentado un Loren que empezó en la élite compartiendo vestuario con su ídolo: "Los objetivos van cambiando pero nunca se deja de aprender, con este equipo todos los días se aprende algo, mis compañeros son un espejo donde mirarme, no solo en lo futbolístico sino también por los valores. En mis inicios me ayudaron muchísimo y aprendi de ellos, empezar con Rubén Castro a quién admiraba muchísimo... Ahora sigo aprendiendo porque nunca se deja de aprender. Yo he venido de la cantera y al que llegue de ahí hay que tratarlo bien, porque siempre es bueno que te echen una mano, como hicieron conmigo".

Precisamente sobre su comparativo con Rubén Castro fue cuestionado Loren, pues ambos tienen un promedio de gol similar de un gol cada 208 minutos, aunque el marbellí tiene los pies en tierra: "Es un orgullo que se me compare con Rubén Castro, pero soy consciente de que tengo que trabajar mucho para que llegue a lo que él hizo en el Betis, y ojalá algún día, si no puedo igualarlo, sí estar parejo, porque sería algo bueno para mí como para el Betis".

Con respecto a cómo pasa los días de confinamiento, en series y videojuegos puede resumirse su ocio: "Me he suscrito a todos los canales de series, ahora tengo mucho tiempo, pero también estoy con la Play, también tengo las gafas de realidad virtual y boxeo, que cansa mucho y así quemo energía. He visto la serie de Dark, me gustó mucho, es un poco lío pero la trama está muy bien, queda una tercera temporada, a ver si vuelve pronto, esa la recomiendo".

Además, el marbellí también ha tenido tiempo para recordar es gran Betis Deportivo que logró al ascenso con José Juan Romero. "El equipo que teníamos con José Juan la mayoría hemos llegado a la elite y eso habla bien de lo que era su cuerpo técnico y del club, que aprovecha esos jugadores que luego salen por diferentes motivos. El año del ascenso fue muy bonito, para mucho era la primera vez que jugábamos en el Villamarín, incluso con los problemas de paperas logramos el ascenso. Hablo con Fabián a menudo y tiene un poco de miedo, porque además está en Nápoles solo con la novia. También hablo con Junior", ha explicado Loren, que ha sido casi de los únicos que se ha quedado en Heliópolis: "Si estoy bien en un sitio para qué voy a cambiar, los que han salido han sido a equipos 'top', es una alegría por ellos, pero todo el que sea canterano va a querer volver, es lo que hace el Betis, que siempre quieres volver y más de uno acabará volviendo".

Por último, Loren ha reconocido que todavía tiene cosas que mejorar para ser mejor delantero: "Tengo mucho que mejorar, de cabeza voy bien pero me gustaría mejorar, con la izquierda también, Rubi y sus ayudantes me insisten en que tengo que mejorar. Antes con la izquierda le daba sin fe, ahora tengo algo más... son cosas que vas aprendiendo", ha confesado el malagueño, que se queda con su gol en el Camp Nou como el preferido "por estética pero no por el resultado".