Cuando a Bilic le rechazaron 37 millones por Carvalho

Quizás para el bético se trataba de un desconocido, hasta que arribó a Heliópolis, aprovechando Serra Ferrer la crisis galopante que vivía el Sporting de Portugal, pero hubo un momento, tras el Europeo de 2016, en el que media Europa se peleaba por fichar a William Carvalho.

Y no salió de Alvalade sólo porque en el club lisboeta pensaban que su precio no iba a hacer sino seguir subiendo. Así las cosas, el Sporting llegó a rechazar 37 millones de euros por su pase, ha recordado en Record el actual entrenador del West Brom, y entonces del West Ham, Slaven Bilic.

"La forma en la que jugó el Campeonato de Europa fue increíble... Lo intenté todo. Pero era obvio que no iba a ser barato. El presidente del Sporting decidió no aceptar", ha reconocido el técnico croata, que vio cómo los 32,5 millones de libras ofrecidos (37,3 de euros) no sirvieron para llevarse al mediocentro portugués a la Premier League.

En la entrevista, dice Bilic, incluso, que José Mourinho llegó a felicitarle por el que parecía que iba a ser el fichaje de Carvalho, "un muy buen jugador", según el técnico luso.

Otro que fue incapaz de llevarse al ahora jugador bético fue el Manchester United, mientras que ahora suena con fuerza para un Leicester City que espera que en Heliópolis no le pongan tantas trabajas para llevarse a la 'Tartaruga', por quien Haro y Catalán han fijado un precio: 25 millones. De ahí, el 25 % (6,25 kilos) iría para las arcas del Sporting.