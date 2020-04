José Castro: "No tomamos decisiones de cara a la galería"

El pasado miércoles por la noche, el Sevilla emitía un comunicado a través de sus medios en el que confirmaba haber llegado a un acuerdo con los jugadores y técnicos de la primera plantilla, una entente que iba a servir "para paliar los efectos de la crisis del coronavirus en la economía del club, lo que unido al esfuerzo que realizarán los miembros del Consejo de Administración y los ejecutivos del club, permitirá que se puedan ver complementadas las remuneraciones de los trabajadores afectados por el ERTE que la entidad presentó el martes 7 de abril", aprobado por la Junta de Andalucía.

"Ha sido un acuerdo muy trabajado, que ha necesitado de mucho diálogo. No hay que olvidar que a un grupo de 25 personas ponerlas de acuerdo no es fácil. Pero se han planteado soluciones y creo que se ha firmado un acuerdo muy bueno para la entidad. Hay una cláusula de confidencialidad en el pacto, así que ninguna de las dos partes podemos decir nada de cantidades. Pero lo que sí puedo decir es que amortiguará las pérdidas acumuladas por esta pandemia que nos ha sorprendido a todos. La plantilla ha dado la talla y me encuentro muy satisfecho por cómo han procedido", declaraba al respecto el presidente del Sevilla, José Castro, en los medios oficiales este jueves, en los que se felicitaba porque, gracias al acuerdo el resto de empleados de la entidad que sí se van a ver afectados por el ERTE, percibirán en torno al 95 por ciento del salario anual que tienen previsto en sus contratos. "Lo más importantes son los empleados del Sevilla, pero hay una realidad. Y la mejor solución de todas es el ERTE. Se ha entendido que los altos ejecutivos, a medio y largo plazo, también debían colaborar con este asunto. La plantilla de empleados se ha esforzado mucho en todos estos años y lo más importante es la entidad. Si el Sevilla FC funciona bien, sus empleados funcionan bien".

De este modo, pese a las crítics recibidas, Castro se mantiene firme en la necesidad de acogerse al ERTE, una medida que asegura que aunque es impopular, era necesaria para el club. "En el Sevilla FC no nos hemos caracterizado por gobernar de cara a la galería en los últimos 20 años. Esta situación requería de un ejercicio de hornadez y una toma de decisiones en las que hemos sido consecuentes. Se ha logrado algo que otros clubes no han podido lograr, incluso estando por encima de nuestras posibilidades. La diferente situación requería el esfuerzo de todos, no ahora, sino para que tengamos un club sólido en el futuro".

Del mismo modo, José Castro ha defendido la labor social que está realizando el club durante esta pandemia. "En el Sevilla no necesitamos que haya una pandemia para devolver a la sociedad todo lo que entendemos que hay que darle. Todas las semanas, todos los meses, durante todas las temporadas, mediante nuestra Fundación, hacemos muchas acciones. Desde los regalos a los niños ingresados, hasta la ayuda al hospital de San Juan de Dios. Además, en las próximas semanas anunciaremos una batería de medidas con las que seguir ayudando a la lucha contra el coronavirus. Quiero acabar agradeciendo a todos esos sanitarios, enfermeras, médicos, que están en el foco de la enfermedad, ayudando, colaborando a salvar tantas vidas. Así como a Bomberos, Policía, Militares€ a todos los que están exponiendo su vida por nosotros".

Por último, Castro ha dejado en el aire la decisión sobre los abonos, algo que preocupa a parte de los socios. "Ahora mismo hay incertidumbre en ese tema. Estamos a la espera de tomar medidas cuando se sepan cosas que no se saben. Eso no evita que estemos trabajando sobre ellas, pero actuaremos con cosas que sean reales y seguras y no sobre posibilidades".