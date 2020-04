El Betis rastrea el mercado de delanteros ante posibles contingencias

Entre las prioridades del Betis para el próximo mercado (se abra cuando se abra) no está la de fichar un delantero. De hecho, el club cuenta tanto con Borja Iglesias, por el que se hizo el año pasado la inversión más alta de la historia del club, y con Loren Morón, que esta semana aseguraba, además, que no tenía intención de moverse del Betis.

Sin embargo, cuando se abra la ventana de transferencia puede pasar cualquier cosa y más en un momento como el actual, en el que la crisis por el coronavirus va a dibujar un escenario imprevisible en todos los sentidos. En la hoja de ruta verdiblanca aparecen como objetivos principales la contratación de uno o dos laterales, un hombre de banda y un portero, pero en el club saben que deben estar atentos al mercado para cubrirse las espaldas en caso de cualquier movimiento no planificado.

En este punto encajarían las últimas informaciones que colocan al Betis en la órbita de algunos delanteros. La salida del punta gallego no parece una posibilidad, habida cuenta de que el Betis no podría amortizar, por la lógica devaluación del mercado y del propio jugador tras una temporada gris, los casi 30 millones que pagó por él, pero sin embargo por Loren no han sido pocos los equipos que se han interesados, tanto en la Serie A como en la Premier.

Sólo la venta del marbellí llevaría al Betis a acudir al mercado de delanteros, en el que han aparecido nombres como los de Emmanuel Dennis (22), del Brujas, vinculado desde Bélgica, el hispano-colombiano Luis Suárez, del Zaragoza, o el uruguayo Darwin Núñez, del Almería, nombres que apunta este jueves Diario de Sevilla.

Suárez, cedido por el Watford, es uno de los jugadores revelación en Segunda, con un total de 17 goles en 29 partidos. Su fichaje, con todo, no se antojaría una operación fácil, pues el futbolista, que se firmó la doble nacionalidad a finales del pasado año, cuenta con varios equipos interesados e, incluso, el Watford se está planteando incorporarlo la próxima temporada.

El caso del ariete uruguayo sería algo más sencillo y podría verse favorecido por las buenas relaciones entre ambas entidades tras las cesiones de Francis y Kaptoum, aunque si el equipo almeriense ascendiese, su cotización se dispararía y el Almería, con el que tiene contrato hasta 2024, pondría muchas más trabas para su salida.



Con todo, parece una evidencia que el Betis no sólo se centra en sus prioridades, sino que, además, intenta tener controlado el mercado ante posibles contingencias.