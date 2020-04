"Karbownik encajaría bien en LaLiga, aunque en el Sevilla no jugaría mucho"

Son muchos los clubes que buscan laterales para la próxima temporada, por lo que no es de extrañar que varios hayan puestos sus miras en Michal Karbownik (19), la mayor promesa polaca en años.

El agente del carrilero (es diestro, pero se desempeña bien por la izquierda) está siendo movido por LaLiga, lo que dio pie a que su agente, Mariusz Piekarski, declarara en su país que su jugador está en la agenda "de los cuatro primeros equipos de España", algo que invitó a la confusión.

El caso es que, como desveló ESTADIO, Karbownik es un lateral que gusta mucho en el Betis, que ha sido ofrecido al Sevilla y que también, según informan ahora desde Polonia, está en el punto de mira de Valencia CF y Real Sociedad, lo que completaría ese particular 'Top 4' de Piekarski.

El zaguero del Legia, que incluso se ha desempeñado como pivote, está generando numerosas noticias en su país, siendo objetivo de análisis su futuro por parte de uno de los especialistas en la liga local, el periodista Tomasz Cwiakala. "En mi opinión, el interés es absolutamente real. Sospecho que otro de los interesados es la Real Sociedad, que ahora está entre los cuatro primeros y tiene problemas en el carril derecho. Ésa es la posición para la que los clubes españoles están considerando a Karbownik y me parece que en la Primera división encajaría perfectamente, ya que se requiere que los laterales sean eminentemente ofensivos. Espero que Karbownik se decida por ir allí", recoge Meczyk.

Cwiakala, no obstante, dice que no ve a Karbownik preparado para jugar aún en Nervión: "El Sevilla vive mucho de sus centros y necesita que sus laterales sean estrictamente ofensivos. Y eso es Karbownik: enfocado en el ataque, llevando la pelota bien pegada a su pierna, con buena técnica, resistencia... Es más un lateral de perfil español que polaco, incluso, pero creo que en el Sevilla actual, pese a ello, no tendría muchas posibilidades de jugar".