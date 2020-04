La conversación pendiente entre el Sevilla y el Mudo

"No sé si quieren venderme o si continuaré (en el Sevilla FC)", expresó el argentino Franco Vázquez hace escasos días al ser preguntado por su situación en el plantel sevillista, restándole por contrato lo que falta de esta campaña (si se reanuda) y una temporada más.

La llegada de Lopetegui a Nervión trajo consigo un nuevo rol para el Mudo, quien ahora es menos titular que años atrás, aunque sigue siendo tan odiado por unos como querido por otros.

No le vino del todo mal su nuevo estatus, convirtiéndose en un revulsivo desde el banquillo, habiendo conseguido seis goles y dos asistencias hasta la fecha, aunque su rendimiento ha ido de más a menos con el paso de las jornadas.

De ahí que hoy por hoy su futuro sea incierto, estando Monchi teletrabajando en la planificación del Sevilla FC para la 20/21, en el que se espera una amplia remodelación de la zona ancha. 'Novias', además, no le faltan, manteniendo un buen cartel en Italia, donde en los últimos meses ha sido vinculado con Fiorentina, Atalanta y Torino, entre algún otro.

Por todo ello, ESTADIO Deportivo ha querido ponerse en contacto con el entorno del futbolista con la intención de conocer cuáles son sus planes de futuro, el cual, hoy por hoy, está en manos del Covid-19 y las consecuencias económicas originadas por la pandemia.

Unos efectos que han azotado fuertemente al mundo del fútbol y que, entre otras cosas, tienen en 'stand by' prácticamente todo en materia de fichajes. De ahí que Monchi tenga pendiente todavía una conversación con el agente del Mudo Vázquez en la que las partes pondrán en común acuerdo qué es lo mejor para todos.

El Sevilla FC, por ahora, está contento con el papel que el argentino viene jugando a lo largo de la temporada, aunque a priori no contempla la opción de renovarlo. Ahora se antoja el momento adecuado para afrontar una venta con la que recuperar parte de la inversión realizada en su día, cuando arribó.

Tasado el pasado enero en unos diez millones de euros (su valor de mercado actual es de 9,5 kilos, según Transfermarkt), el Sevilla FC carece a estas fechas de ningún interés formal por el Mudo, a pesar de haber preguntado por él ya más de algún equipo.

El incierto mercado que se espera, además, agrava la incertidumbre sobre el futuro del futbolista, quien por ahora espera a que se reanude la competición y poder hablar nuevamente sobre el campo. ¿Volver a Argentina? Aún se le antoja demasiado pronto: "Mi deseo es volver en algún momento a Belgrano y jugar un par de años. Solamente en Belgrano, por encima de otras ofertas en el país y para que me vean mi familia y mis amigos. Ya llegará la oportunidad, no me gusta vender humo".

"Por ahora tengo contrato por un año más en el Sevilla. No me muero por jugar en Boca o River. Nunca estuve cerca ni de Boca ni de River, más allá de que Riquelme me habló hace poco. Le dije que mi idea es quedarme unos años más en Europa. Tengo continuidad en una Liga importante, con rivales de primer nivel. Un aliciente para seguir", dijo el sevillista Franco Vázquez durante un encuentro digital a través de Instagram con el perfil oficial de Belgrano, club en el que se formó como futbolista.