"¿Sevilla? ¿Berardi? Non è possibile"

Vinculado desde Italia nuevamente con el Sevilla FC para reforzar su ataque, el nombre de Domenico Berardi (25) es uno de tantos que tiene Monchi apuntado en su agenda desde hace años, siendo una de las grandes promesas del fútbol italiano en los últimos tiempos.

Este curso, sin ir más lejos, ha encontrado su mejor versión con el Sassuolo, acumulando nueve dianas y cinco asistencias hasta la fecha tras haber comenzado la temporada de manera estelar, con seis tantos en las ocho primeras jornadas disputadas, con un 'hat-trick' y un doblete inclusive.

La del italiano Domenico Berardi, nacido en agosto de 1994 en Cariati Marina, municipio de Calabria, es la historia de tantos otros futbolistas que despuntan a una edad muy temprana, lo que llamó la atención de la Juventus en 2013, abonando 4'5 millones de euros por él al Sassuolo, equipo en cuya cantera se formó como futbolista. Tras mantenerse una temporada más en préstamo en el conjunto de Emilia-Romagna y no gozar luego de oportunidades como 'bianconero' (momento en el que ya llamó la atención de Monchi y el Sevilla FC), Berardi decidió volver al Sassuolo a cambio de diez millones de euros, renovando posteriormente hasta 2024.

Tiempo en el que ha tenido oportunidad, también, de despertar el interés del Barcelona en más de una ocasión, habiendo sido uno de los candidatos para reforzar su ataque el pasado enero, cuando el conjunto azulgrana se acabó decantando por Braithwaite semanas después ante la posibilidad de sustituir la baja de larga duración del lesionado Dembélé.

Fichar para el ataque no es la prioridad de Monchi

En Nervión, el ataque no se antoja una de las prioridades de Monchi para el Sevilla 20/21, aunque se esperan movimientos: Munir, que no juega con Lopetegui, podría salir; a Rony Lopes se le buscará una salida con la que intentar recuperar la inversión realizada, el suculento Ocampos se encuentra en la agenda de varios grandes de Europa... Y Berardi puede jugar prácticamente en todas las posiciones del ataque.

Zurdo y veloz, goza de una gran habilidad que le permite jugar tanto de delantero como en los extremos, partiendo principalmente desde el derecho. Se trata de un futbolista versátil que goza de un buen manejo del fútbol aéreo y, como tal, no le resultará sencillo a Monchi hacerse con él este verano, si es que finalmente se acaba decidiendo a apostar por él.

Así lo asegura al menos el director general del Sassuolo, Giovanni Carnevali, a ESTADIO Deportivo: "¿Sevilla FC? ¿Berardi? Non è possibile". Lo que en castellano viene a ser que "no" se trata de una operación "posible" a día de hoy. Y es que, en palabras de Carnevali, se trata de un jugador muy valorado por su equipo y que no está en venta por ahora.

Berardi, con contrato con el Sassuolo hasta 2024

Con un valor de mercado de 19 millones de euros (según Transfermarkt), el directivo 'neroverde' se niega, también, a realizar ningún tipo de tasación al respecto a la hora de hablar de una hipotética negociación futura con los de Nervión o cualquier otro. "No hay ninguna cláusula de rescisión en su contrato", apostilla Carnevali recordando que Berardi pertenece al Sassuolo, como mínimo, hasta 2024.

No sería la primera ocasión en la que el Sevilla FC se topa con la intransigencia de Carnevali, impidiendo años atrás que el interés sevillista en el zaguero Gian Marco Ferrari pudiera llegar a tomar forma.