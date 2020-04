Lainez responde a su ex entrenador y arroja luz sobre su futuro

La apuesta por Diego Lainez fue importante. Hace un año y medio, en el mercado invernal de la pasada campaña, el atacante mexicano desembarcaba en el Betis a cambio de 14 millones de euros. Hasta ahora, sin embargo, las oportunidades le han llegado cuentagotas. Apenas suma este curso 441 minutos repartidos en 13 encuentros oficiales.

Pero tanto el jugador como el club entienden que se trata del lógico proceso de adaptación de un joven futbolista, de sólo 19 años, que tiene cualidades de sobra para triunfar, pues ya ha dejado destellos de lo que es capaz, convirtiéndose el pasado curso, por ejemplo, en el goleador más joven de la historia del Betis en Europa, y figurando esta misma campaña en el 'Top 10' de los jóvenes mejor valorados de LaLiga.

Por ello, el azteca se lo toma con calma. Cabe la posibilidad de que se marche cedido en la 20/21 para proseguir su formación en un equipo que pueda brindarle más minutos. El América, su ex equipo, así como Leganés y Almería en España y otros en e extranjero ya preguntaron por si situación en los últimos meses. Pero Lainez prefiere centrarse en el trabajo y deja su futuro en manos de los dirigentes verdiblancos.

"Este año estoy aprendiendo lo que no hubiera podido aprender en otro lado, con eso me quedo. La directiva ya decidirá lo mejor, junto conmigo. Yo quiero seguir desarrollándome y demostrar mi fútbol. Quiero jugar pero ahora mismo sólo pienso en el Betis", señaló en declaraciones a TUDN.

Este mismo medio ha sido el utilizado por su ex entrenador en el América, Miguel 'Piojo' Herrera, para criticar una vez más su salto al fútbol europeo, que en su opinión fue precipitado, aunque confía en que más pronto que tarde su ex pupilo "mostrará sus condiciones". Al respecto, el mediapunta aseguró que llegar al Betis le ha servido también para evolucionado pese a no jugar tanto.

"Yo respeto mucho a Miguel pero claro que no estoy de acuerdo. Si yo estuviera en México sería llamado más constante a la selección mayor, y sin problema yo estaría en el América, pero al fin y al cabo estando aquí es donde creces. Crezco más aquí que con otro año en el América como él dice", afirmó como respuesta a su ex técnico.

Y es que, como un club como el de las trece barras se cruza en tu camino, resulta difícil no montarse en ese tren, tal y como asegura el propio Lainez, quien resaltó además que si está en Heliópolis es porque los técnicos vieron en él cualidades a tener en cuenta: "Creo que cualquier jugador que llegue un equipo y pague lo que pagó Betis por mí, no le dice que no; ninguno del fútbol mexicano dice que no. Aparte, si ven esas cualidades es por algo".

Por otro lado, Lainez se refirió a su actual entrenador, con el que está gozando de menos oportunidades que con Setién, si bien piensa que ha respondido cuando le ha tocado ser de la partida: "Rubi ha visto mi crecimiento, que ha sido constante y cuando me ha dado la oportunidad creo que he respondido de muy buena forma".