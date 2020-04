Pedraza: "He querido forzar cuando no he estado bien"

El futbolista del Real Betis Balompié Alfonso Pedraza ha llevado a cabo una entrevista telemática a través de Instagram con Scientiffic Nutrition, donde ha hablado sobre diversos temas relacionados su actual estancia en el cuadro verdiblanco con el que espera seguir la próxima temporada. "Mi primera intención es quedarme", indicó.

Confinado en su domicilio familiar en Córdoba, el lateral verdiblanco lamentó que su año como heliopolitano haya estado manchado por las lesiones: " Empecé muy bien, jugando, y es verdad que el equipo no terminaba de arrancar pero estábamos ahí. En el partido ante el Mallorca el 8 de diciembre me noté molestias en el soleo y me rompí. No supe llevar bien la lesión. Como profesional, es la primera lesión que he tenido grave y he ido renqueando. En lo que más me ha afectado la lesión ha sido en lo psicológico. Cuando no juegas o entrenas no te sientes bien y he querido forzar cuando no he estado bien. Eso es lo que me ha hecho estar tres meses lesionado. Pero ya estoy al cien por cien y entrenado fuerte".

El futbolista de 24 años insistió en que el objetivo del equipo sigue siendo entrar en Europa la próxima temporada aunque es consciente de que es difícil: "El objetivo es entrar en la Europa League. Sabemos que es difícil pero no imposible. Quedan once partidos y ahora nos tenemos que preparar a tope para cumplir el objetivo. Y por equipo no será porque tenemos un equipazo".

Sobre el parón, contó que a él le ha "venido bien" para ponerse a tono físicamente tras su reaparición en el último choque ante el Real Madrid. "Llevaba mucho tiempo parado y una vez termine esto, todos empezamos de cero y quién llegue bien a estos once partidos tendrá recompensa. Físicamente hay que llegar al cien por cien y yo que he salido de una lesión no me puedo permitir el lujo de descansar", explicó.

Uno de los aspectos que considera Pedraza esenciales para rendir al máximo rendimiento es el cuidado de la nutrición. Ahí incidió en la importancia que el Betis le da a esta parcela. "Con Giuseppe (el nutricionista del club) tengo muy buena relación. Lo que hacemos todos los días al llegar es pesarnos y luego subimos a desayunar. Tras el entrenamiento, todos volvemos a comer juntos en la ciudad deportiva. Los clubes tiene que dar importancia a eso de desayunar y comer juntos porque es una manera de mantenernos controlados en el aspecto nutricional. En el Betis, lo llevaban a rajatabla y es necesario para rendir correctamente".

Sobre su futuro, el jugador cordobés, espera estar vinculado al Betis pero es consciente de que no está en sus manos. " Sevilla es una ciudad espectacular y además estoy cerca de casa. Soy muy familiar y estoy cerca de ellos. Jugar en el Benito Villamarín es una locura y cada vez que juego aquí se me ponen los pelos de punta por su afición, no he visto ningún campo que lo viva así, y mi intención es quedarme. Pero no depende de mí, depende otro club", apuntó.

Asimismo, destacó la unidad existente entre los componentes de la plantilla: " El equipo está muy unido. Llevamos toda la temporada así. Es cierto que no estamos donde queremos estar pero hacemos piña día a día y por el grupo del equipo nos ayudamos mucho. Queremos estar ahí arriba y pienso que es posible. Nunca se sabe lo que puede pasar".

Por último, Pedraza, que aseguró vivir el "día a día" reveló que uno de sus objetivos es ir con la selección española absoluta y ganar un título. "Tengo los pies en la tierra y voy día a día pero como cualquier futbolista vestir la camiseta de la absoluta es un gran premio y también ganar un titulo con un equipo. Esos dos objetivos son los más importantes que me pongo ahora mismo", finalizó.