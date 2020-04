Franco Vázquez: "Sería bueno jugar de 'biancoceleste'"

Mucho se está hablando en las últimas semanas sobre el futuro de Franco 'Mudo' Vázquez. El atacante sevillista no está siendo tan importante esta temporada en el Sevilla como los años anteriores, adquiriendo un rol más de revulsivo en las segundas partes que ha dado bastante buen resultado a Julen Lopetegui anotando seis goles y firmando dos asistencias.

El futbolista argentino se encuentra en su cuarta temporada en Nervión y cuando finalice le restará uno más de contrato, hasta el 30 de junio de 2021, pero su nombre es un habitual en todos los mercados de verano, sobre todo por el interés que despierta en Italia, de donde llegó procedente en 2016 cuando Monchi lo fichó del Palermo. De ahí que su futuro sea incierto. El Sevilla se encontrará este verano en la encrucijada de buscarle una salida para poder ingresar un buen dinero, renovarlo o bien dejarle cumplir el último año de contrato y que salga gratis en el verano de 2021.

En Italia están muy atentos a la situacion del 'Mudo', sobre todo un equipo, la Lazio de los exsevillistas Luis Alberto, Immobile y Correa, con el que el '22' ya coincidió en Nervión y con el que no le importaría volver a compartir vestuario en Roma. "Tengo un gran recuerdo de mi etapa en Italia. En Palermo viví unos años hermosos, me gusta la Serie A y en el futuro me gustaría volver. A Correa lo conozco desde el Sevilla, donde jugamos juntos", recordó el sevillista dejando claro que la invitación de Correa para jugar en la Lazio era "una broma". "No sé si la Lazio me quiere realmente o no, pero es un gran equipo. Y sería bueno jugar de 'biancoceleste'", añadió en unas declaraciones a TMW.

Pese a todo, el 'Mudo' no sabe qué pasará con él el próximo verano y dejó claro que todo está a expensas de una reunión con Monchi cuando acabe la temporada. "Me queda un año de contrato, llevo cuatro temporadas en Sevilla, aquí me siento como en casa. Me gusta la ciudad y el club piensa en grande, no sé qué pasará, cuando termine este mal momento envaluaremos si continuar o separarnos".

No en vano, el argentino está centrado en poder terminar una temporada donde el objetivo de la Champions sigue intacto. "Somos terceros en la clasificación, queremos llegar a la Champions League. Estábamos teniendo una gran temporada, en la Europa League debíamos haber jugado contra la Roma. En Copa del Rey fuimos eliminados por un Segunda y eso ha sido la única nota discordante", analizó el de Tanti.