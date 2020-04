De Jong-En Nesyri: Duelo por ser el '9' de Lopetegui

Los diferentes organismos, tanto a nivel internacional como nacional, trabajan para que el balón vuelva a rodar y se retomen las competiciones en el mundo del fútbol. En lo referente a LaLiga, son once las jornadas que restan por disputarse tras un parón que está siendo bastante más largo de lo esperado y que, por tanto, requerirá como mínimo un par de semanas previas para realizar una minipretemporada que, según los expertos, no será suficiente para ver a los profesionales en plenitud de condiciones, aunque ayudará a evitar lesiones.

Es decir, un nuevo escenario tanto o más incierto que el actual en el que todos comenzarán nuevamente de cero y en igualdad de condiciones, dependiendo muchos de cómo hayan trabajado en casa y de cómo estén a la vuelta del confinamiento.

En lo que atañe al Sevilla FC, será especialmente relevante comprobar qué es lo que ocurre, habiendo tenido Julen Lopetegui un once muy definido a lo largo de la temporada, en la que prácticamente ha contado con 14-15 hombres con cierta asiduidad. Algo que, a tenor de lo que se avecina, debería cambiar en la mente del técnico vasco, siendo más necesaria que nunca ahora la ayuda de los menos habituales. Esa unidad 'B' de la que tanto se habla en el fútbol actual. Aún más, si tras LaLiga, cuya finalización se espera en julio, darán comienzo las competiciones internacionales, estando reservado agosto en Nervión para la Europa League... ¡Agüita!, que diría Nolito.

Por líneas, especialmente llamativo será todo este asunto en lo referente a la delantera, donde Luuk de Jong ha sido el ariete titular preferente ante los ojos de Julen Lopetegui. Criticado desde que llegó, el holandés y su trabajo, sin embargo, no han generado ninguna duda al preparador blanquirrojo. Esa fe ciega propició la marcha de Dabbur y Chicharito en enero, así como la llegada de Youssef En-Nesyri, quien sí ha alternado más con el ex del PSV hasta que el coronavirus ha frenado al fútbol. Una puerta que ahora, tras el confinamiento, se abre de par en par, estando más candente que nunca el debate por la titularidad como principal referencia ofensiva sevillista.

Con los números en la mano, la realidad dicta que De Jong sólo suma seis tantos, uno un Copa y cinco en Liga. Un exiguo bagaje para un punta llamado a liderar el ataque de un equipo con aspiraciones de Champions y que siempre parte optando a todo en los torneos por eliminatorias. Pero no es menos cierto que sus goles, aunque pocos, han llegado en muchas ocasiones en momentos decisivos. Numéricamente, sus tantos se traducen directamente en cinco puntos para los de Nervión.

En-Nesyri, por su parte, llegó en un mercado invernal no exento de dudas, tras haber abonado el Sevilla FC 20 millones de euros al Leganés por su traspaso. Unas críticas que el internacional marroquí, sin embargo, ha sabido ir respondiendo con su rendimiento, acumulando cuatro goles como sevillista en 11 partidos disputados hasta la fecha.

Tantos, además, que han resultado decisivos en varias ocasiones para los intereses sevillistas, como el gol conseguido para empatar al Cluj en Rumanía, diana que a la postre resultó vital para consumar el pase a los octavos de fina de la Europa League, donde el Sevilla FC se tendrá que medir a la Roma; o el doblete firmado en LaLiga ante Osasuna, que sirvió para ganar por 3-2 a los rojillos.

Argumentos de peso, por tanto, los que tiene Lopetegui para confiar en ambos a la vuelta, dependiendo todo, fundamentalmente, del físico de cada uno de ellos. La diferencia de edad, quizá, puede jugar a favor para el ex del 'Lega' (22 años, frente a los casi 30 del holandés), aunque la experiencia también es un grado, y al ex del PSV no se le dan nada mal los tramos finales de la temporada.

El curso pasado, en Holanda, firmó ocho goles y una asistencia en sus once últimos partidos de la Eredivisie, mientras que una temporada antes acumuló cuatro dianas y tres asistencias, pese a haberse perdido las tres últimas jornadas por lesión.

Menos lúcido fue el final de curso de En-Nesyri el año pasado, con sólo un tanto en los últimos once partidos y dos la temporada anterior. Eso sí, en LaLiga, más competitiva que la Eredivisie, y en clubes muchos más modestos, como el Leganés y el Málaga, que acabó bajando a Segunda división. El duelo está servido en Nervión.