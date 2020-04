Ruano (Betis Deportivo): "En Tercera va a ser muy difícil que volvamos a jugar"

El Betis Deportivo, al igual que el primer equipo, no ha dejado de trabajar durante el confinamiento por si la competición se reanuda. Si los de Rubi pugnarán por tratar de acercarse a Europa, el primer filial bético, dirigido por Manel Ruano, afrontará su vuelta a Segunda B, siempre que el balón vuelva a rodar.

"El parón nos pilló en el mejor momento. Pase lo que pase, esta liga ya está desvirtuada", manifiesta el entrenador bético, atendiendo la llamada de ESTADIO, trasladando ante todo en esta excepcional situación "el agradecimiento al club y a los equipos profesionales y directivos por su esfuerzo para que el resto de trabajadores sigamos cobrando".

El Betis Deportivo se marchó como destacado líder al obligado parón, con la única mácula de una derrota en los últimos siete partidos (seis victorias en el resto), encuentro que del que el preparador catalán afirma hay que aprender: "Lógicamente el próximo partido que fuéramos a jugar, ya no hay dinámicas. Hay que hacer una pretemporada. Si el fútbol suele ser bastante imprevisible, ahora más. Veníamos de una racha muy buena. Es cierto que perdimos el último partido contra el Sevilla C. Lo dije y me sigo manteniendo que no supimos igualar el rasero que el árbitro permitió. Un fútbol muy duro, no estuvimos a la altura, aunque cometimos errores que quizá deberíamos trabajar mejor para que en otra ocasión, si nos encontramos con otro rival de ese talante y un árbitro permisivo, saquemos beneficio en lugar de lo que nos ocurrió".

Pese al último traspié, Ruano se siente satisfecho de la evolución de los suyos. "El equipo está líder y ha llegado estar a siete puntos del segundo. Esta liga es muy competitiva, de las más duras den Tercera, por competitividad. El equipo ha estado en 'play off', creo, 22 jornadas. Siempre hemos estado ahí. Es un conjunto joven, sufrió bajas importante y durante el año hemos ido a campos complicados sin jugadores importantes, pero el equipo, exceptuando un mes de enero en que esas derrotas vinieron muy seguidas, gracias a los puntos que conseguimos antes y a este arreón final, hemos conseguido esa pequeña ventaja de cuatro puntos. Con dos partidos faltando nueve, debe ser una ventaja suficiente para salir campeones", considera.

Respecto a la posible vuelta de la competición, si la incertidumbre reina en Primera y Segunda, en Segunda B y Tercera las dudas no son menos. "Pase lo que pase, esta liga ya está desvirtuada. Va a ser una lotería. Opino igual que el club y tengo el mismo criterio de la UEFA, que dice que se tienen que respetar los méritos deportivos. Ésa es mi opinión. Nos quedan ocho partidos de Liga. Lo ideal sería que se pudiese jugar, pero no creo que se vaya a poder dar porque no se van a dar las medidas mínimas para jugar. Esto es fútbol aficionado", señala el míster bético, añadiendo que: "Si al final se tiene que jugar un 'play off', que también dudo de que se pueda jugar, se tienen que respetar las posiciones y los derechos obtenidos en el campo. Luego, está claro que cada uno mira por sus intereses. En el fútbol de Tercera va a ser muy difícil que volvamos a jugar. A partir de ahí, creo que se tienen que respetar los méritos deportivos. Hemos jugado el 75 % de la competición. El cuarto debe tener los derechos del cuarto, el tercero los del tercero... y el primero siempre ha tenido una doble oportunidad y con el factor campo a favor. Son pequeños detalles que creo son importantes y que se ganan en el campo. Veremos cómo acaba todo y, a partir de ahí, volveremos a hablar".

Hay que recordar que en una propuesta inicial formulada por la RFEF, ésta sugería el final de la competición regular, sin descensos y unos 'play off' de ascenso exprés, pero con distinto formato para Segunda B y Tercera. Sin ser aún nada oficial, Ruano muestra su desacuerdo a que en Tercera aplicasen otros criterios.

"Si los de arriba mandan a los equipos a la Champions por la clasificación actual, cada federación podrá marcar sus pautas. Todos son intereses. No quieren que haya descensos. Hay muchos equipos de Segunda B que han hecho sus propuestas. Hay equipos que no se iban a salvar, propuestas de que juegue hasta el undécimo, igualar al octavo con el primero a un partido único. Justo no va a haber nada. Lo que yo creo es que van a regular los 'play off', pero tampoco me parece justo que sea por grupos. Tercera es nacional y tampoco está siendo justo porque aquí tenemos una competitivad que en otros grupos no hay. El Betis defenderá sus derechos, igual como todos los demás", apunta Ruano.

El técnico bético no entendería que difieran los 'play off' de Segunda B y Tercera. "Por qué no lo hacen en Segunda B. Lo quieren respetar y en Tercera, no. Al final estás beneficiando a unos y perjudicando a otros, creo que no es justo. Es un sorteo. A los grupos fuertes de Tercera, esta manera, nos perjudica. Somos todos rivales fuertes. En Andalucía hay propuestas, apuestas fuertes por ascender a Segunda B y así premias sólo una posibilidad. Tendrás que pelearlo, pero siendo a nivel nacional pueden ascender cuatro del mismo grupo. Y luego jugar a un partido. Son muchos condicionantes, en qué campo, de qué dimensiones... eso te limita mucho. Por todo ello, pase lo que pase es un lotería. Estaremos preparados para lo que sea, pero es una lotería".