El mensaje del Chimy Ávila para el Sevilla y otros pretendientes

El delantero argentino Chimy Ávila, en el dique seco tras romperse el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en el duelo que enfrentó a Osasuna y Levante a finales del pasado mes de enero, ha enviado un mensaje a sus muchos pretendientes. A toda esa ristra de equipos que estudiaban su fichaje antes de su grave lesión les ha dejado una prueba gráfica de lo bien que le está viniendo este parón por el coronavirus para acelerar su puesta a punto para la 20/21.

"¡A sólo dos meses y medio de la operación! Gracias, Dios, por cada día de vida y fuerza". El Chimy compartió en sus redes sociales este texto, acompañado de un vídeo en el que se aprecia con toda claridad que su evolución es más que positiva. En las imágenes se ve al hiperactivo punta rojillo realizando un ejercicio de carrera de obstáculos, frenada para poner a prueba su articulación dañada y explosión. Sin duda, un convincente argumento para colocarse de nuevo en el mercado de fichajes y recuperar el interés que tantos clubes le demostraron.

En este sentido, hace sólo unas semanas volvió a confesar que había sido tanteado por un nutrido grupo de clubes, entre los que se encontraba el Sevilla F.C., antes de su percance. "Yo enfocaba la cabeza en la salvación con Osasuna, no entraba en esa nube. Quizá mi representante, ahora cuando vuelva, me diga 'tenías esto y esto'... Hubo una persona que antes de cada partido me mandaba un Whatsapp y desde que me rompí ya no recibí más mensajes", apuntó el jugador en una entrevista a 'Marca'.

Además de para el club nervionense, el delantero también era objeto de deseo de Atlético de Madrid o Barcelona (antes de decantarse por Braithwaite para suplir la baja de Luis Suárez), entre otros. En el caso del Sevilla, su director general deportivo, Monchi, se debatió hasta última hora entre el rosarino y Youssef En-Nesyri, quien finalmente acabó arribando a la capital hispalense tras abonar al Leganés los 20 millones de su cláusula.

No obstante, Ávila no sólo estuvo en la lista nervionense en el último mercado invernal. Ya en el verano de 2019 tuvo opciones de vestir de blanquirrojo, tal y como confesó el propio atacante. "Muchos pensarán que me podía haber ido al Sevilla, al Getafe o al Leganés, que se interesaron por mí, pero uno prioriza el bienestar de la familia y estar tranquilo. Para mí eso está por encima del dinero. El dinero es una recompensa que te va a dar Dios más adelante, pero primero hay que armar la casa para poder poner el techo", reconocía el rosarino en una entrevista al diario As, dejando claro que anteponía lo deportivo a lo económico.

A sus 25 años, el de Rosario quería continuar en LaLiga a toda costa, y tras su cesión al Huesca (10 goles) por parte de San Lorenzo, finalmente fue Osasuna, un recién ascendido, el que se llevó el gato al agua pagando la módica cantidad de 2,7 millones, más otros 600.000 euros en variables. Ahora, con 26 años recién cumplidos y su valía aún más demostrada (11 tantos entre Liga y Copa en la 19/20), el argentino tiene contrato con los navarros hasta el 30 de junio de 2023 y tiene una cláusula de 25 millones de euros.