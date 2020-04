Canales: "Silva es una de mis debilidades"

Sergio Canales nació para ser centrocampista, para vivir en primera persona la gestación de la jugada, para sentir la presión de tener el control del tiempo y del juego, para dibujar últimos pases imposibles a ojos del resto de los mortales... Por eso, siempre se ha fijado en los jugadores de esa demarcación. Todos, año arriba año abajo, contemporáneos suyos y, en ese selecto grupo, una debilidad: David Silva; ex del Valencia, campeón del mundo y dos veces de Europa con la selección española y uno de los jugadores más interesantes que ofrecerá el próximo mercado a coste cero; una oportunidad a la que no le quita ojo el Betis y en la que ya están trabajando también desde Mestalla.

El jugador verdiblanco habló con el periodista Juan Arraita en 'Charlas de Fútbol', su canal de Youtube, y fue preguntado por sus referentes, entre los que está el futbolista grancanario, tanteado por el Betis de cara a la próxima temporada. "Tuve varias épocas. Zidane, sin ninguna duda, fue uno de ellos. Según fui creciendo me fijaba en Cesc Fábregas y en David Silva, que es una de mis debilidades. Luego están Iniesta, Xavi Hernández... Es muy difícil quedarte con uno solo con todo lo que ha habido en este país. Desde pequeño me he fijado, sobre todo, en los jugadores de mi puesto", explica.

Canales habló con todo lujo de detalle del duro proceso físico y mental por el que tuvo que pasar después de sus tres graves lesiones de rodilla y reveló algunas anécdotas desconocidas para la gran mayoría de sus seguidores... y casi para él mismo: el Deportivo de La Coruña compró el 50 por ciento de sus derechos cuando sólo era un cadete. "Yo me enteré cuando me fui al Real Madrid. Yo acababa contrato con el Racing, no me quería ir gratis y el Madrid pagó una cantidad por el traspaso. Entonces fue cuando me enteré que el Depor tenía la mitad de mi pase, que lo había comprado cuando yo tenía 13 o 14 años en una operación con Munitis, Antonio Tomás, Aouate... No tenía ni idea de todo eso. Fue algo entre clubes y me enteré muchos años después", reconoce.

Canales hoy es "muy feliz" en Sevilla, ciudad que sirvió de trampolín definitivo para su prometedora carrera; pero no fue en el Benito Villamarín como jugador del Betis, sino en el Sánchez-Pizjuán, ante el que hoy es su máximo rival y con la camiseta del Racing, en diciembre de 2009: "Había debutado el año anterior, pero veía muy lejos ser importante. Cuando llegamos a Sevilla ya venía siendo titular y, aunque es un partido que marcó mucho por mis dos goles, no fue el mejor que hice; de hecho, al principio, me estaba costando mucho entrar en juego. Lo recuerdo perfectamente. Aún no tenía ni contrato profesional".

Después de aquella exhibición le llovieron las ofertas. El Real Madrid, como suele pasar, se llevó la subasta a golpe de talonario en una historia en la que nada salió como estaba planeado. "Pocas veces he hablado de esto. Cuando ya empecé a jugar siempre de titular con el Racing, fui yo el que dio el primer paso para renovar, pero el club en esa época estaba como estaba y no se logró. Luego tuve muchísimas ofertas, es verdad, y mi intención era firmar por el Real Madrid y luego irme uno o dos años cedido al Racing. La mayoría de clubes no aceptaban eso, querían que me incorporase ya y yo veía que todavía necesitaba formarme más. Pero luego hice la pretemporada con el Madrid, me salió muy bien y me quedé. Yo llegaba de jugar el Europeo sub 19 y la mayoría llegaban del Mundial que ganó España, quizás vino demasiado pronto, pero fue una experiencia muy buena y aprendí muchísimo", relata.