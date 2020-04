Monchi, sobre el gol de Puerta: "Fue una explosión de alegría"

El director deportivo del Sevilla F.C., Monchi, recordó con cariño el mágico gol de Antonio Puerta al Schalke 04 en aquella eliminatoria de semifinales de la Copa de la UEFA, de la que este lunes se cumplieron 14 años. "Fue una explosión de alegría, de satisfacción, de orgullo, todo mezclado en diez segundos. Yo celebré el gol y al momento estaba pensando en cuándo iban a atacar ellos, yo soy negativo por naturaleza", confesó el gaditano en 'SFC Radio'.

"En ese partido se dan muchas circunstancias, algunas que han transcurrido en el anonimato y ahora podemos contar. Fue el primer partido como director deportivo después de mi intento de marcha al Almería, porque la ida la viví como aficionado, en la colina de Gelsenkirchen, después de pasar una varicela. El partido del Barcelona en casa no se pudo jugar por la lluvia y luego llegó la vuelta. Lo viví con muchos nervios y luego disfrutando mucho en la Feria por si era la última vez que vivíamos algo así. A todos nos cambió la vida a partir de ahí, viviendo cosas que no habíamos soñado ni pensado", añadió Monchi en una intervención radiofónica en la que pudo saludar al guardameta Andrés Palop, en la recta final de su recuperación tras haber pasado el coronavirus COVID-19.

"Sé que te estás recuperando, hemos hablado vía Whatsapp estos días, y me alegro mucho de que todo se haya quedado en un pequeño susto y en una historia para contar, y que afortunadamente estés bien", afirmó el director deportivo nervionense, que también puso la lupa en la importancia de "los comportamientos individuales".

"Por muchos protocolos que haya, si a nivel individual no nos concienciamos, difícilmente avanzaremos. Sí que es verdad que me dio pena (las imágenes de padres obviando las restricciones el pasado domingo), pero son los menos. Si no somos todos, es un virus rápido, poco previsible y tenemos que ponerle cuantos más muros mejor", sentenció el andaluz, no sin cubrir de elogios al exmeta valenciano.

"Afortunadamente, la etapa de Andrés en el Sevilla ha sido sinónimo de éxitos y él ha tenido un alto porcentaje de importancia en todos ellos. Si tengo que elegir un momento posiblemente elija el último penalti de Glasgow, aunque salvó los trastos con muchas más paradas. En todos los títulos ha sido clave, va a tener la fortuna de pasar a la historia como uno de los porteros má importantes, si no el más importante, de la historia del Sevilla", manifestó.

Palabras sentidas a las que Palop respondió recordando un gesto del gaditano que para él significó mucho en ese momento. "Me quedo con el abrazo de Monchi en Glasgow al final del partido. Ese abrazo de tu director deportivo fue muy importante. Yo venía de una situación difícil y él apostó por mí. Ahí todo pasa a un segundo plano. Uno busca la confianza y ese mensaje que Monchi me dio significó muchísimo para mí, era lo que necesitaba en ese momento", reveló el de La Alcudia.