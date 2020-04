Crece el interés por Luis Suárez

Miguel Alfaro, representante de You First Sports, valoró la situación del punta colombiano Luis Suárez, propiedad del Watford y que ha sido vinculado al Betis en las últimas fechas. "El jugador es joven, le sondearon sobre el mercado y dijo que había varios clubes interesados. Es muy bueno para él que tanto la Lazio como otros equipos estén interesados, veremos cuál será la postura del Watford, la entidad con la que tiene contrato. Es normal que sea codiciado, la temporada que estaba cuajando era impresionante", apuntó en el diario italiano 'Corriere dello Sport' al ser tanteado por el interés 'biancocelesti'.

"Es un delantero explosivo, capaz de generar ocasiones de gol por su cuenta, tiene características que son difíciles de encontrar en alguien tan joven. Es un chico muy humilde, un trabajador, es ambicioso. Creo que está destinado a convertirse en un importante '9', y cuenta con pasaporte europeo", añadió el agente en su definición del jugador.

De hecho, el cafetero ya ha sido vinculado con clubes como Atlético de Madrid, Valencia, Lazio, Nápoles, Getafe o el propio Betis. "El Watford quiere que regrese allí y me consta que hay varios equipos que han preguntado por mí. Pero no hay nada. Estoy centrado en acabar la temporada aquí y darle un ascenso al Real Zaragoza. Después ya se verá qué se decide", confesaba hace unos días el propio protagonista.

Un Suárez cuyo contrato con los maños, a expensas de posibles cambios en el panorama futbolístico por la crisis del coronavirus, expira el próximo 30 de junio y que atesora muy buenos números hasta la fecha. No en vano, esta campaña en Segunda ha participado en 29 partidos con 2.465 minutos, en los que ha firmado 17 tantos y ha brindado tres asistencias de gol.

"Sueño con marcar el gol del ascenso. Llegar aquí me ha dado un salto de calidad en todos los sentidos. Aquí he explotado y me gustaría quedarme por cómo me han tratado, pero al final hay que llegar a acuerdos. Se decidirá todo al final de la temporada", aseguró el delantero zaragocista en declaraciones a la web 'Golombianos'.

En caso de que el Watford barajara un traspaso, las posibilidades de retenerlo del Real Zaragoza se vuelven casi utópicas, dado que supondría un esfuerzo económico importante más al alcance del resto de competidores que aspiran a hacerse con sus servicios de cara a la próxima temporada.

El hecho de poseer la doble nacionalidad abre la puerta a que pueda ser citado tanto por Colombia como por España, algo en lo que el jugador no quiso ser tajante, aunque sin evitar revelar que le ilusionaría más vestir la elástica nacional de su país de origen. "España está interesada y han hablado con mis agentes y no cierro la puerta, pero yo espero la llamada de Colombia. Sueño debutando con la selección y marcando en Barranquilla. Lo digo así de claro. Mi sueño es jugar con la selección colombiana. Por eso me enfado cuando no me llaman", se quejó Luis Suárez.