Borja Iglesias: "Llegar al estadio del Sevilla y ganar es un chute de moral para el final"

Si hay un futbolista en el Real Betis que ansía como ninguno que se reanuda LaLiga, ése es Borja Iglesias. Tras una temporada en la que no ha llegado a romper con sus goles, el ariete gallego se ha tomado este parón forzado como una terapia para resetear y volver como un nuevo Borja Iglesias. "Estoy muy conteto, con un chute de energía y adrenalina y con muchas ganas de volver a empezar. Lo vemos cerca después de tantos días sin rumbo, esa sensación ayuda mucho incluso hoy ya he entrenado con más ilusión, con unas ganas tremendas de que llegue ya", ha asegurado el verdiblanco en una entrevista los medios oficiales del club.

El delantero heliopolitano ha aprovechado el parón para ver muchos partidos suyos, analizarse y mejorar para cuando el balón eche a rodar. "He tenido momentos de no entender la situación, de buscar demasiadas explicaciones y a veces las cosas suceden y hay que afrontarlas, esto ha sido un reseteo por completo. He visto partidos míos y veía cosas positivas pero acababa el partido y mi sensación era que no había tenido ninguna ocasión, que no había creado ninguna ocasión para el equipo, un centro, un remate... Luego viéndolo desde fuera he visto cosas buenas y que me han servido para reforzarme. Tengo la sensación de que llego al día uno de pretemporada y con ganas de empezar", ha comentado.

Además, el primer partido sería nada más y nada menos que un derbi: "Ayer nos enteramos de la cancelación de la liga francesa y fue un pequeño bajón para todos, pero luego salió que podíamos volver a entrenar y todo el grupo era una fiesta. La temporada no ha sido buena y tenemos muchas ganar de darle la vuelta, vamos a afrontar este final con toda la energía. Para mí un derbi es el mejor estreno, llegar al estadio del Sevilla y ganar es un chute de moral para afrontar las 10 jornadas que quedan. Es un partido que tenemos en mente cada día al menos un ratito. Es algo muy bonito, la temporada pasada con el Espanyol vivimos un partido muy intenso allí, nos pusimos ganando y acabamos perdiendo, así que tenemos muchas ganas de jugarlo".

Aunque antes, habrá que llevar a cabo una pretemporada cuanto menos diferente: "Es una situacion nueva para todos nosotros, pero viendo como el cuerpo técnico y Marcos Alonso nos han ayudado a adaptarnos a nuestro espacio y nuestras herramientas irá bien. Creo que somos el único equipo al que nos traen la comida cada día, son muchas facilidades para mantener al equipo en un nivel óptimo. Pueden ser días muy duros pero estoy seguro que nos van a preparar muy bien para esa vuelta. Han hecho una rutina diaria que es muy similar a la de la ciudad deportiva, muy similar al día a día. Nos hemos adaptado muy bien, hemos tenido su total disponibilidad y es de agradecer porque nos lo han hecho más fácil".

El mejor Borja, de hecho, siempre se ha visto en los tramos finales: "Me suele ir bien pero esta temporada ha sido muy extraña, he aportado al equipo pero de cara a portería no he me he encontrado fino. Ahora empieza una nueva etapa, corta, pero lo afronto con mucha ilusión y con ganas de pisar el césped, con ganas porque creo que el Real Betis tiene mucho que decir todavía"

Europa, difícil pero no imposible: "El inicio nos mermó mucho en la clasificación. Todas esas sensaciones negativas se han cambiado, hay una distancia en puntos que es real y complicado, pero el equipo tiene muchísimo nivel, esta plantilla no tiene nada que envidiar a las cinco o seis mejores de LaLiga pero no lo hemos demostrado".

Jugar a puerta cerrada: "La situación nos ha generado miedo, hemos visto todo lo que conlleva y el peligro que tiene para la sociedad, tenemos que pensar que vamos a hacer nuestro trabajo, con muchas medidas de seguridad. Cuando ya pueda volver el fútbol que sea con seguridad, ahora hay que adaptarse pero ojalá puedan verse los estadios llenos".

Al menos se podrá ver por televisión: "Yo jugué un derbi por la play y hubo mucha gente viéndolo, el fútbol es algo que nos gusta, que lo disfrutamos, que genera pasión. Es muy emotivo cuando sales al campo y ves a toda la grada cantando un himno, esa energía es increíble, me da pena la gente que subestima el fútbol, es algo que debemos cuidarlo y respetarlo".

Quién de la plantilla le ha sorprendido más: "A la mayoria ya los he sufrido como rivales. A Nabil no lo había visto mucho por eso me ha sorprendido más, tiene un nivel técnico exquisito, en los entrenamientos prueba cosas y ves que es muy bueno, pero todos en el centro son buenísimos. Joaquín, William, Sergio, Diego, Aleña, todos.

Jugar con dos delanteros: "Nosotros estaríamos felices, me he llevado bien con todos los delanteros con los que he jugado pero con Loren tengo una química especial y nos llevamos muy bien, luego es decisión del míster, que le echa muchas horas a esto.

Antes del parón se veía una mejoría: "Era algo que antes de la victoria contra el Real Madrid ya hablábamos cada semana. El equipo se acercaba a un buen nivel en los partidos pero el equipo se perdía en los pequeños detalles. Esa ha sido un poco la línea, hemos visto varios partidos en casa, hemos hecho análisis y será algo que hablaremos ahora en la vuelta".

Cómo ha llevado el confinamento: "Hay días que dudas por todo, por si volverá la competición, por la gente que está trabajando, los que pierden su empleo y se hace duro. Pero he intentado ser positivo y dentro lo que cabe lo he pasado bien y ahora con ganas de que llegue el día uno. Los videojuegos es me gustan, juego bastante, pero también he aprovechado para leer, para ver series, cine, mucho cine francés que a mi novia le gusta y hemos aprovechado para eso también.

El acuerdo para la rebaja salarial: "Nosotros tenemos mucho que agradecer a todos los departamentos del club porque todo lo que hacen para la primera plantilla, somos privilegiados y teníamos que ser consecuentes con ello, estoy muy feliz por ese acuerdo".