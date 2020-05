El Betis, en la desescalada de Pedro Rodríguez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado martes las diferentes fases que vivirá España en su desescalada, una vez que la crisis sanitaria originada por la pandemia del coronavirus haya comenzado a remitir ligeramente en territorio español. Unos pasos al frente que, lógicamente, afectan directamente al mundo del fútbol, en general, pues se ha visto afectado de lleno por la pandemia y sus consecuencias económicas, y al Betis, en particular, preparando ya la vuelta al trabajo y estudiando la posibilidad de realizar un 'stage' en Montecastillo.

Este tiempo de confinamiento, sin embargo, ha sido aprovechado por la comisión deportiva del Real Betis Balompié para seguir trabajando y comenzar a preparar la planificación del próximo curso, elaborando las diferentes 'short lists' para los puestos a reforzar y analizando escenarios futuros que se le puedan presentar a la entidad, a expensas también de cuál sea la situación económica del club en cada uno de ellos.

El panorama que se avecina, por tanto, invita a pensar en una temporada de transición, asegurando a los pesos pesados de la plantilla y dejando a un lado operaciones costosas o que escondan un riesgo económico. Aún más, si se tiene en cuenta que difícilmente el Betis pueda participar en competición europea el próximo curso, a pesar de que las matemáticas aún se empeñen en demostrar que todavía es factible en las once jornadas que restan por disputarse de una temporada liguera en la que cada vez cobra más fuerza su reanudación.

Es decir, un contexto que invita poco al optimismo a la hora de hablar de uno de los nombres propios en los que se ha fijado el Betis en estos meses. Nada más y nada menos que Pedro, quien se apellida Rodríguez, y no Sánchez, pero quien también está preparando en estas fechas su particular desescalada de cara a su futuro como profesional. Pues el internacional español acaba contrato con el Chelsea, con el que no va a renovar tras ofrecerle una oferta a la baja.

No es de extrañar, por tanto, que su situación llamara meses atrás la atención de la comisión deportiva verdiblanca, donde no dudaron en acercarse al entorno del futbolista canario para conocer sus planes de futuro, así como su cotización (no es el único club de LaLiga que lo ha hecho).

A sus 32 años (en julio cumplirá 33), la contrastada calidad y el carácter mediático del canterano azulgrana son aspectos que se imponen a su veteranía ante los ojos de los rectores béticos. Y es que en el Benito Villamarín tienen en el capitán Joaquín Sánchez un claro ejemplo de que la edad no está reñida con el rendimiento.

Tras la conversación, en Heliópolis entendieron rápidamente que no se trataría de una operación sencilla ni barata, siendo su valor de mercado actual de 9,5 millones de euros y contando el futbolista con muchísimas 'novias' que pudieran ofrecerle en lo económico bastante más que el Betis.

Pedrito, por cuestiones familiares, no descarta seguir en Inglaterra, teniendo ofertas también en Italia (la Roma, entre otros) o contando con el interés de su amigo y excompañero Xavi Hernández para llevárselo al Al-Sadd de Catar. Es decir, rivales, en todos los casos, mucho más acaudalados a la hora de ofrecerle una importante prima de fichaje en su contrato al llegar como agente libre. Eso, al menos, hasta que estalló la actual crisis del coronavirus, que trajo consigo un vuelco del mundo del fútbol y dejó en 'stand by' todas las operaciones.

De ahí que ahora, tal y como ha podido confirmar ESTADIO Deportivo con el entorno del futbolista, tanto Pedro como sus gestores estén realizando una nueva ronda de reconocimiento al mercado para confirmar si persisten, o no, aquellos intereses de meses atrás y en qué circunstancias seguirían hoy día, habiéndose visto mermado el poder económico de la mayoría de los clubes de fútbol. Es decir, una particular desescalada.

En lo que respecta al Betis, poco se habría modificado su estatus. Pues, aunque bien es cierto que la tesorería está más comprometida ahora que meses atrás, la principal baza de los heliopolitanos era presentarle a Pedro un proyecto deportivo que ya ha seducido a otros futbolistas de peso como Fekir, Lo Celso o Canales.

Conseguir la tan anhelada y complicada clasificación para la Europa League una vez que la campaña se reanude, por tanto, sería prácticamente el único as en la manga que podrían presentar los verdiblancos a la hora de intentar competir de tú a tú con otros rivales.

Otro canario en el radar

El tinerfeño Pedro Rodríguez no es el único canario consagrado que se encuentra en el radar verdiblanco, tal y como avanzó semanas atrás este diario. De hecho, otro internacional español como David Silva también ha sido tanteado por el Betis. Se trataría de una situación similar al todavía 'Blue', pues Silva también acaba contrato con el Manchester City y no va a renovar.