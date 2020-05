El Atlético toma la delantera por Salisu

ESTADIO Deportivo avanzó el pasado mes de octubre el interés del Sevilla F.C. sobre el central ghanés del Real Valladolid Mohammed Salisu. En la cabeza de Monchi estuvo la idea de traer otro central el pasado verano, pero la poca rentabilidad económica que se obtuvo en numerosas salidas impidió afrontar esta operación. Eso, sumado a la marcha de Carriço el pasado enero y al interés despertado en los grandes de Europa por el brasileño Diego Carlos, empujan a la dirección deportiva del Sevilla F.C. a reforzar el centro de la defensa el próximo mercado de fichajes. Y Salisu, lógicamente, es uno de los nombres en la lista.

En Nervión siguen de cerca al defensa de 20 años desde que se iniciase LaLiga esta temporada. Un objetivo en el que Monchi y los suyos, de acabar decidiéndose por él, contarían con numerosos rivales. Real Madrid, Everton, Schalke, Newscastle, Atlético de Madrid... Muchos son los clubes que se han interesado por la situación del zaguero, habiendo acelerado en las negociaciones, según apunta el diario Marca, el conjunto colchonero.

Así, según señala la citada fuente, los del Cholo Simeone habrían realizado ya una primera oferta, siendo a día de hoy la única propuesta formal que ha recibido un Valladolid que pretende hacer caja con su pupilos. Los 12 millones de euros que presenta su cláusula de rescisión se antojan asequibles en el Wanda Metropolitano, aunque en este primer intento estarían intentando abaratar la cuantía de la operación, presentando la posibilidad de que el joven central ghanés se quede un año cedido en Pucela para terminar de convertirse en un futbolista maduro que pueda rendir al más exigente nivel que reclama el equipo de Simeone en la parcela defensiva.

La idea, a priori, no acaba de desagradar al Valladolid, donde, pese a ello, no tienen intención de realizar ningún movimiento en falso y entienden que todavía es demasiado pronto. Lo incierto del escenario, sin embargo, implica un riesgo para todos; de ahí que los clubes estén intentándose posicionar en estas fechas en busca de una situación más beneficiosa de cara al verano. Monchi, por ahora, sigue planificando y avanzando muy lentamente en los objetivos marcados para el próximo mercado.

Una rebaja por Kjaer

Mientras que Javier Tebas invita a los clubes de LaLiga a poner en valor a sus jugadores cedidos ante el incierto mercado que se avecina con motivo del coronavirus, en Italia no dejan de darle vueltas al futuro del danés Simon Kjaer, quien tiene un año más de contrato con el Sevilla F.C. y ya ha manifestado su deseo de continuar en el Milan, donde llegó en préstamo en enero.



Monchi, por su parte, no tendría demasiados impedimentos, el zaguero nórdico no entra dentro de sus planes para esa nueva defensa que perfila y existe una opción de compra fijada en 2,5 millones de euros. Según apuntan diversos medios, en Milán tienen decidido que Romagnoli-Kjaer sea la pareja de centrales titular, estando a la espera de la respuesta del Sevilla. ¿El problema? Que quieren una rebaja; pagar no más de dos kilos.