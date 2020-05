El motivo por el que el 'Cucho' no fichó por el Betis

El pasado verano el Betis se fijó como prioridad absoluta la contratación de Borja Iglesias, una operación -la más costosa de la historia del club- que se alargó en el tiempo y se complicó por las elevadas exigencias del Espanyol. Su llegada se convirtió en una obsesión y en el club casi no se contemplaron alternativas. Sí se miraron opciones por si Loren terminaba marchándose -contaba con varias propuestas-. Se barajó la opción del 'Cucho' Hernández, el delantero colombiano al que se le seguía tras sus últimas temporadas en el Huesca.

El cafetero, que participó durante el verano en el Mundial sub 20, no quería resolver su futuro hasta que no concluyese este torneo. Sin embargo, una inoportuna lesión, que trataron de esconder hasta el último momento, lo complicó todo. "Estaban el Espanyol, el Betis, el Valladolid... Pero después de la lesión se cayó casi todo y el único que quedó fue el Mallorca. Cualquiera no hace eso, pocas veces en Primera división se contrata a un jugador lesionado y estoy muy agradecido por eso", asegura el delantero en una entrevista para Toque Sports.

El cuadro isleño fichó al cafetero pensando que su lesión no se alargaría más allá de las dos-tres semanas, pero el atacante no pudo comenzar a entrenar con sus compañeros hasta finales de noviembre y no jugó su primer partido con el Mallorca hasta diciembre. Desde entonces, lo ha jugado prácticamente todo (12 partidos, dos goles y una asistencia), dejando patente su recuperación, algo que en el Watford, club al que pertenece, no ha pasado inadvertido.

Tanto es así, que el futuro del Cucho parece estar lejos del Mallorca y de LaLiga ya que el conjunto inglés le ha trasladado su deseo de contar con él la próxima temporada, satisfecho con el rendimiento que ha ofrecido como mallorquinista. "Me han dado una confianza increíble. Hace poco tuve la oportunidad de renovar y cuando lo haces es porque quieren un proyecto contigo. Me han dado a conocer que tienen la intención de contar conmigo para el próximo año. No estoy confirmando nada, pero hay ese interés y esa posibilidad de estar ahí. Estoy muy agradecido y tras varios años perteneciendo al Watford ya es hora de vestir su camiseta. Ahora estoy en Mallorca, la lesión me cortó todo y me impidió ver opciones. El Mallorca estuvo siempre ahí a pesar de la operación".