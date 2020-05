Stam: "Kökcü tiene talento y es un inconformista"

Es uno de los nombres que más está animando el confinamiento, aunque de él, en clave sevillista, ya se hablaba incluso antes de que apareciese el rival del todos, el COVID-19. Orkun Kökcü (19) ha sido unas de las sensaciones de la Eredivisie 19/20, hasta el punto que se le vincula con Chelsea FC, Arsenal FC, AS Roma, Atalanta, Real Betis o el propio Sevilla FC, el que sería su opción preferida, junto a la de los 'Gunners', según filtró este mismo domingo la prensa holandesa.

La cuestión es si el medio ofensivo de origen turco está capacitado ya para dar el salto a una de las cinco grandes ligas de Europa y por ello ha preguntado Goal al mítoco Jaap Stam, que no sólo jugó en la Premier (en el Manchester United), sino que fue entrenador del Feyenoord, club que posee los derechos federativos del Kökcü, hasta el pasado 28 de octubre.

"Tendría que adaptarse, pues el cambio al Arsenal y la Premier League es completamente diferente en comparación con Holanda. El ritmo, la calidad y la intensidad del juego son mucho más altos. Pero él tiene el talento. Es un jugador con la personalidad para querer mejorar, siempre quiere hacerlo mejor. Nunca está contento consigo mismo, está decepcionado si no anota o si sus pases no son lo suficientemente buenos", ha indicado un Stam que no duda al asegurar que el internacional otomano sub 21 es "uno de los mejores centrocampistas del país". "Ciertamente, tiene la capacidad de dar este salto a la Premier League", sentencia.