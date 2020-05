El deseo de Óliver Torres de dejar huella como sevillista

Óliver Torres es un optimista empedernido. El centrocampista extremeño sabía que su primer año en el Sevilla podía no ser nada fácil. A las elevadas expectativas que generó su fichaje, se unía una elevada competencia, algo con lo que ha sabido convivir y que asegura le ha hecho mejor persona y mejor futbolista. "Sabía que iba a ser complicado jugar en una posición donde competimos Banega, Vázquez, Jordán y yo. Sabía que esto me iba hacer mejorar. Mi mejor versión se ha visto en este último tiempo, jugando como interior, donde más cómodo me siento. Voy en una muy buena línea para conseguir mi mejor versión", confesaba el sevillista en una charla con Radio Marca, en la que insistía que su intención, más allá de convertirse en el relevo natural de Banega, es hacer su propio camino y dejar su propia huella. "Mucha gente me ha preguntado si me veo como su sustituto. Éver ha demostrado durante muchos años el jugador que es. Me siento identificado con su fútbol. Intento coger lo mejor de cada compañero, pero no para ser el sustituto de nadie, sino para ser la mejor versión de mí mismo. Espero que en cinco o seis años le preguntes a otro chico que si se ve reflejado en mí".

Con la marcha del argentino, un dorsal tan importante como es el '10' quedará huérfano, aunque Óliver espera que sea por poco tiempo. "Yo lo he llevado en el Atlético y en el Oporto. Voy a pedir llevarlo. Claro que lo quiero. Dependerá de si hay algún compañero que lo quiera. Es mi número favorito y llevar ese número es muy importante", añadía.

Portar ese número es toda una responsabilidad. Jugadores como el malogrado José Antonio Reyes lo llevaron a su espalda, un peso que con el que a Óliver Torres no le da miedo cargar. "Quiero ser un futbolista importante en el Sevilla y que me recuerden cuando no esté aquí. Quiero escribir mi historia en el Sevilla".



En cuanto a lo que le espera al Sevilla a partir de ahora, con la paulatina vuelta a la Ciudad Deportiva y la preparación para el regreso de la competición, el ex del Oporto cree que el trabajo que los jugadores hayan hecho estas semanas en sus casas marcará la diferencia en un final sin margen de error. "Una pretemporada con un sentido diferente, pero obviamente van a ser unos entrenamientos muy duros. La competición no va a tener tiempo de espera. Van a ser 11 finales donde se decide todo porque no habrá tiempo de espera ni para recuperarse de ellas. Temperaturas altas y pocas horas de recuperación. Va a marcar la diferencia el trabajo que hagamos".