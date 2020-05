Mel: "Ya aconsejé a Haro y Catalán que apostaran por Pedri"

Pepe Mel, técnico de la UD Las Palmas y ex del Betis, ha analizado desde su óptica toda esta situación que rodea al fútbol en cuanto a las posibilidades de volver a reanudar la competición y cómo podría ser, para además, dejar claro que nadie ha tenido en cuenta a los entrenadores. "A los entrenadores nadie nos ha consultado, no seremos muy importantes... A los futbolistas la AFE sí pero a nosotros nadie", ha reivindicado el madrileño, que fue cuestionado en Deportes Cope Sevilla por el interés del Betis en el canario Pedri, a quien tiene a sus órdenes y que gusta mucho en Heliópolis.

"Yo ya se lo dije a Haro y Catalán cuando fuimos a jugar contra el Betis en el homenaje a Rubén Castro, le aconsejé que apostaran por él, que se lo iba a llevar el Barcelona, pero entiendo que él tenía 16 años y también que ellos estaban muy ocupados. Yo soy bético y no haría nada en contra del Betis, es un crack y será importante en los próximos 10 años en el fútbol europeo. Ahí está que se lo llevó el Barça", ha recordado Mel.

Volviendo al tema principal en el fútbol ahora mismo, el de una posible vuelta a la competición. Mel también habló sobre lo catastrófico que sería regresar y que se produjeran nuevos positivos: "Ése sería el peor escenario, empezar y volver a parar porque las clasificaciones cambian, ¿y ahora cuál vale? ¿La primera o la de ahora? Ahí sí que cada uno tiraría por donde más le conviene... Creo que esto va a cambiar, los clubes se adaptaran a las canteras y a gastar lo justo, sobre todos los de perfil medio".

Eso sí, Mel dejó que su primera opciós es la de terminar el campeonato: "Todos queremos jugar, pero si no se pudiera por que hubiera positivos o lo que fuera, yo no haría descensos, y te lo digo yo que estoy en mitad de la tabla. Sí haría ascensos, sería injusto dejar al Cádiz por ejemplo fuera de eso. En Primera, o miras la primera vuelta o como ha quedado antes de parar, pero para eso ya hay Sénecas en el mundo del fútbol, yo no me voy a meter...".

En cuanto a su situación en Las Palmas, el que fuera entrenador del Betis espera regresar a los entrenamientos este mismo viernes si todo marcha bien. "Mañana toda la plantilla vamos a pasar los test, tenemos que esperar 24 horas a los resultados, esperamos que den un buen resultado y el viernes podamos empezar a entrenar en grupos de seis pero los futbolistas no pueden tenr contacto entre ellos", ha explicado el míster amarillo.

Por último, Mel dio su opinión acerca de la posibilidad de que los jugadores se concentren en hoteles cuando comience la competición. "Hay un tema que nadie se preocupa de él y hay mucho empeño desde LaLiga en que los jugadores se metan en hoteles y pasar de la cuarentena en casa a la habitación de un hotel, más jugar los miércoles y domingos. Será un desgaste psicológico bestial, además de las lesiones que habrá, esto ha sido más largo que una vacaciones, sino queremos que sea un campeontoeo de solteros contra casados tienen que darnos tiempo porque sino va a ser una pantomima. Todos queremos terminar en el campo pero hay que mirar todos lo aspectos, yo creo que los jugadores deberían estar en sus casas", finalizó.