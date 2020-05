La polémica confesión de Nasri sobre su relación con Sampaoli

En diciembre de 2016, después de un intenso inicio de temporada con el Sevilla, Nasri, que había llegado cedido por el City el verano anterior, se marchó a Los Ángeles con su familia para pasar las vacaciones de Navidad. Allí, según su versión, se sintió mal y acudió a un centro médico, aconsejado por un amigo, donde recibió un tratamiento vitamínico intravenoso, algo prohibido por el Código de la Agencia Mundial Antidopaje.

La noticia de su dopaje se propagó rápidamente por la falta de mesura, tanto por parte del jugador como de la clínica, que aprovechó la oportunidad para promocionarse, y Nasri tuvo que cumplir 18 meses de sanción por aquello.

Ese truculento asunto sigue coleando cuatro años después, ya que el jugador ha vuelto a insistir en su inocencia en una charla en Instagram, donde confesaba los duros momentos por los que pasó tras conocerse la noticia. "Desde ese momentos, se acabó todo, ya no quería jugar más. Yo me sentía mal, tenía que volver a Sevilla, tomar un avión, un médico me hace un tratamiento de vitaminas. Una chica del centro médico me tomó una foto y a partir de ahí abrieron una investigación. Me llamó el médico del Sevilla y me dicen que quieren sancionarme dos años. Cuando vuelvo a Sevilla ya no quiero jugar. Hablamos con los abogados. Estoy frustrado, no soy el mismo. Me monto muchas películas, no tengo la cabeza para jugar al fútbol, empecé a salir, a tener problemas físicos. Estaba allí, pero mi cabeza no estaba", aseguraba el jugador francés intentando justificar el fiasco que supuso su paso por el Sevilla.

Desde su vuelta de Los Ángeles hasta fina de temporada, Nasri encadena malas actuaciones, con lesiones y alguna que otra salida de tono, que no llegaron a tener la repercusión por la particular relación que mantenía con Sampaoli, tal y como aseguraba en la entrevista. "Tuve una relación de amistad con Sampaoli. Era un amigo, no un entrenador. Estaba loco. Me quería tanto que me dijo que fuera a su casa, que podía beber, salir, hacer lo que quisiera que él me cubriría frente al club. Sólo te pido que rindas cada fin de semana en el campo", aseguraba el franco-argelino en el perfil de Walid Acherchour.