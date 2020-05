Pedri quiere apurar su "sueño" de jugar con el Barça

"Lo primero en que pienso es en jugar en el Camp Nou, porque ha sido mi sueño desde que nací. He estado un par de veces en Barcelona. Incluso, vi un partido en el que Puyol levantó un título, pero me acuerdo de poco", confesaba ayer Pedri en una entrevista con los medios del club azulgrana, dueño de su pase a partir del 1 de julio, tras comprarlo el verano pasado y dejarlo cedido en la U.D. Las Palmas una temporada.

A sus 17 años, pese a tener a media Primera división suspirando por su cesión (Betis, Celta, Real Sociedad...), el tinerfeño prefiere no renunciar a vivir su aventura en la Ciudad Condal. El filial culé disputará el 'play off' exprés con el que se rematará el curso en la Categoría de Bronce y, de ascender a Segunda, sería el hábitat del extremo durante la 20/21, haciendo, en cualquier caso, la pretemporada a las órdenes de un Setién que ya ha demostrado que no mira el DNI, sino la calidad.

"Me dicen que le gusta mi fútbol", bromea Pedri, que ya imagina el momento de "conocer a Messi, que es lo que más llama la atención a todo el mundo" y que piensa que ""combinaría bien" con De Jong: "Formaríamos una buena pareja. Es al que más me parezco".