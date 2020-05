Simakan, en el radar de Betis y Sevilla

Tanto Real Betis como Sevilla F.C. están atentos a cualquier movimiento que pueda llevarse a cabo en el centro de sus defensas de cara a la próxima temporada. En el caso de los heliopolitanos porque dos de los cuatro centrales de los que dispone actualmente Rubi finalizan contrato el 30 de junio de 2021.

Uno de ellos es Aïssa Mandi, el central más importante de los heliopolitanos. La intención del Betis no es otra que la de ampliar y mejorar su contrato pero el acuerdo no termina por llegar y en la planta noble del Benito Villamarín lo tienen muy claro, si no hay acuerdo será vendido al mejor postor antes de que entre en su último año contractual.

El segundo de los centrales es Zou Feddal. El marroquí estuvo a punto de salir en el pasado mercado invernal rumbo a Valencia pero el Betis no cedió en sus pretensiones y finalmente el zaguero continuó como bético, al menos, hasta que finalice esta temporada. Y es que como Mandi, el contrato del ex del Alavés o Levante finaliza el 30 de junio de 2021 y tampoco renovará, por lo que todo apunta a una salida este verano.

Así, el Betis solo contaría con tres centrales para la próxima temporada: Bartra, Sidnei y Edgar. Al canterano le resta también un año de contrato pero su renovación es prácticamente un hecho tras saltar al primer equipo esta campaña de la mano de Rubi. Javi García sería el cuarto e improvisado central en caso de urgencia, pero el muleño tiene idéntica situación contractual que Mandi y Feddal, y aunque no parece que vaya a salir, sí que se buscaría un central para completar el eje de la zaga.

Por otra parte, el Sevilla también buscará reforzar el centro de su defensa en verano. Con la sospecha de que pueda llegar una gran oferta por Diego Carlos y tras la marcha de Carriço en invierno, Lopetegui solo cuenta esta temporada con Koundé y Sergi Gómez además del brasileño de cara a la próxima temporada, por lo que debería llegar, si no se produce ninguna salida, un efectivo más para esa zona.

De esta forma, ambas direcciones deportivas mantienen activado el radar en busca de centrales, y dentro de él se encuentra Mohamed Simakan, del Estrasburgo, según apunta el diario As, por el que el Valencia también habria mostrado su interés. Según el medio madrileño, la buena temporada de Simakan también ha despertado el interés de clube italianos como la Roma o el Milan. No en vano, el conjunto lombardo ya habría trasladado una oferta cercana a los 20 millones de euros, una cantidad acorda a la tasación del club alsaciano por su jugador.

Unas exigencias a las que Betis y Sevilla no estarían dispuestos a llegar, lo que provocaría que ambos clubes opten por tantear otras opciones más asequibles en cuanto a precio.