Ceballos y Trump le dicen no al Sevilla

Dani Ceballos, un verano más, promete ser uno de los protagonistas en el mercado futbolístico. Desde que en el verano de 2017, el utrerano fichara por el Real Madrid después de unas negociaciones que erosionaron su relación con el club de su vida, el canterano bético no ha faltado a su cita, vinculado todos los años a diferentes clubes, Sevilla incluido.



Desde que saliera de Heliópolis, el centrocampista sólo ha sido protagonista en sus comparencias con la selección, tanto en la absoluta como en las inferiores, ya que ni en el Real Madrid ni esta temporada en el Arsenal ha podido demostrar su potencial. Por ello, desde hace varias semanas su nombre ha sido relacionado con distintos clubes. Al respecto, y según un posible interés del Real Madrid por Lucas Ocampos, el nombre de Ceballos ha aparecido en escena vinculado al Sevilla.



Este presunto interés habla de que el Real Madrid ofrecería treinta millones, Reguilón y al utrerano por el internacional argentino, hipotética propuesta de la que el propio Ceballos se retira. ¿Cómo? El jugador empleó su perfil oficial de Twitter respondiendo con un GIF de Trump señalando 'no', cerrando así la puerta a rumores.





No es la primera vez que el Sevilla aparece en escena como un posible pretendiente de Ceballos. El protagonista se refirió al respecto hace varias semanas en una entrevista, dejando patente que entre sus proyectos no está el de aterrizar en Nervión . "Cuando se me relaciona con estos equipos es por algo, pero tengo un gran cariño al Betis, soy muy bético y en Sevilla donde únicamente podría jugar es en el Betis", manifestó.De momento, la realidad es que Ceballos regresará de su cesión a un Real Madrid con el que tiene contrato hasta 2023, aunque conen el banquillo, el ex verdiblanco se antoja complicado. Su ex equipo, el Betis, también ha aparecido en escena, aunque de los que más fuerza han sonado es la Juventus de Turín de Cristiano Ronaldo , que estaría dispuesta a hacer un importante esfuerzo económico por el medio ofensivo, que ha sumado esta campaña 24 encuentros, contabilizando 1.353', un gol y dos asistencias entre todas las competiciones disputadas.