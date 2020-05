Feddal entra en la lista del Liverpool

El confinamiento cambiará algunos patrones y normas de actuación en el fútbol, pero no lo ha detenido. De hecho, los clubes han seguido trabajando vía telemática y en los despachos han seguido visualizando partidos y futuribles objetivos de cara a la 20/21, incluido en el vigente campeón de la Champions y destacado líder de la Premier, el Liverpool, que podría tener sus ojos en un bético: Zou Feddal.

Según el rotativo 'Liverpool Echo', el internacional croata Dejan Lovren, seguramente, abandonará Anfield el próximo verano ante el presunto interés de conjuntos como Tottenham, Arsenal y Roma, surgiendo aquí una gran duda para Jürgen Klopp a la hora de sustituirlo.

Al técnico alemán sueña con Kalidou Koulibaly (Nápoles), pero esta operación, por el coste que supondría, está descartada ante el incierto panorama que se abre en el fútbol tras la COVID-19. Por ello, el citado medio británico habla de que el Liverpool baraja una lista de posibles sustitutos de otro perfil. Bien un jugador joven con proyección, o un futbolista con experiencia que acepte un rol de rotación junto a Virgil van Dijk y Joe Gómez, surgiendo aquí el nombre de Feddal.

"Ofrece una experiencia necesaria", afirma el cancerbero Adrián, ex bético y actual jugador 'Red', sobre el internacional marroquí, que afronta la próxima temporada su último año de contrato y al que en las últimas semanas se le ha relacionado con el Getafe, además de con el Valencia, para suplir al lesionado Garay.

Pieza clave en la 17/18, su primera temporada en el Betis, una grave lesión en el tendón de Aquiles le hizo perder protagonismo. A sus 30 años, esta temporada suma sólo once partidos, por lo que el internacional marroquí vería con buenos ojos otros retos.

El nombre de Feddal no es el único que baraja el Liverpool, aunque su experiencia y coste (en otros casos, el Betis ha barajado unos 2,5 millones, precio que se pagó al Alavés) le convierte en una alternativa atractiva. Siguiendo los perfiles anteriormente citados, el club británico también contempla a Leandro Cabrera (Espanyol); al internacional sub 21 francés Zagadou (Borussia Dortmund) o al internacional sub 18 galo Tanguy Kouassi (PSG).