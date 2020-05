Gana Rubi y... ¿pierde Ruano?

La decisión de la RFEF de dar por acabada la 19/20 en todas las categorías del fútbol no profesional a excepción de los 'play off' por el ascenso, depara una clara ventaja para los entrenadores de esos equipos con filiales en Segunda B o en Tercera; pero a su vez depara, como poco, un extra de incerdidumbre a los técnicos de cantera, que a día de hoy esperan noticias sin saber bien aún cuál va a ser su situación en el final de curso.

En el caso del Betis, Rubi ha aprovechado para llamar a filas a cinco canteranos. Uno de ellos, Edgar González, es ya un habitual con los 'mayores'; pero junto a él se incorporaron el pasado jueves el portero Carlos Marín, los mediapuntas Rodri Sánchez y Robert González y el delantero Raúl García de Haro, quien tuvo minutos en Primera división en las jornadas 6, 7 y 25. El club ha confirmado que, una vez que los cinco pasaron los test médicos, se unirán a la disciplina del primer equipo cuando arranquen los entrenamientos.

Ahí todo normal, porque a Rubi le vendrá bien tener fondo de armario para la avalancha de partidos cada tres días y, al estar permitidos cinco cambios por partido, los canteranos tendrán muchas más posibilidades de sumar minutos en LaLiga; cuando la situación permita ir avanzando fases.

No obstante, lo que no está todavía nada claro es qué va a suceder con el filial cuando le toque regresar al trabajo para preparar el 'play off' por el ascenso que le medirá al Utrera y, si gana, al ganador del Ciudad de Lucena-Xerez Deportivo. ¿Permitirán los protocolos de sanidad que se sumen esos cinco canteranos (cuatro de ellos piezas clave para Manel Ruano) al trabajo en otro grupo distinto y en otro entorno de trabajo (vestuario)? Ésa es la pregunta que se hacen a día de hoy en el Betis Deportivo. Si la respuesta es 'No', el técnico del filial se va a ver en un serio problema.





El club se mantiene a la espera



Los cuatro canteranos de los que ha tirado Rubi son piezas importantes en los esquemas de Ruano, por lo que jugarse el ascenso a Segunda B sin ellos supondría un quebradero de cabeza para el técnico catalán. En este punto, se mantiene expectante. Federativamente no habría ningún problema porque están inscritos y podrían jugar, aunque el problema radica en los protocolos de la Liga y la decisión a nivel de club.

La COVID-19 ha trastocado todos los órdenes establecidos, incluidos los futbolísticos. De momento, Carlos Marín, Rodri, Robert y Raúl trabajarán con el primer equipo. El regreso a la actividad del Betis Deportivo no está aún establecido, por lo que el club aguarda la evolución de los acontecimientos. Hay que recordar que pese a que la RFEF ha aprobado la celebración de los 'play off' exprés, éstos también tienen que pasar el trámite de las autoridades sanitarias. El límite es la primera semana de agosto.