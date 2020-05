La cantera como fuente de ingresos para el Betis

La rumorología apunta a Loren como candidato a cuarta venta millonaria de un canterano del Betis en cuatro años, tras los 'pelotazos' con Junior, Fabián y Dani Ceballos



La cantera, que tantas alegrías ha dado al Betis a lo largo de toda su historia, pasó por años complicados antes de la llegada de Haro y Catalán y, sobre todo, hasta que, de 2017 a 2019, se unieron tres hombres clave a la hora de devolver el cuidado que merece la prolífica factoría de la Ciudad Deportiva Luis del Sol: José Juan Romero, al frente de las tareas de formación; Lorenzo Serra Ferrer, encargado de que los jugadores de la casa volviesen a tener el peso en el vestuario de sus etapas como entrenador; y Quique Setién, para darles su sitio en el primer equipo y hacer que no se notase el enorme salto de Tercera a Primera división.

No fue nada fácil encajar las piezas, como desveló hace unos días el técnico gerenense, pero este 'triunvirato' de la cantera hizo posible que Fabián Ruiz por fin se asentase en la elite y que del filial promocionasen Loren Morón, Junior Firpo y otros como Edgar, Francis, Narváez, Aitor Ruibal, Julio Gracia, Robert, Rodri... A los que cabe añadir a un Dani Ceballos al que no les dio tiempo a retener. Un grupo que, además de demostrar su talento y ofrecer un más que digno rendimiento deportivo, ha demostrado que la cantera, bien atendida, es una espectacular fuente de ingresos en estos tiempos de crisis. Tanto es así, que en las últimas semanas el supuesto interés en Loren de Nápoles, Milán y varios clubes de la Premier invitan a pensar que el marbellí podría hacer que, por cuarto verano seguido, la entidad haga caja con productos de su factoria; donde ya no están José Juan, Serra ni Setién; pero sí su su legado, pues el club mantiene la apuesta con Rubi y Ruano.

Loren asegura ser feliz en el Betis, pero en un mercado que se antoja austero, resultaría complicado no caer en la tentación de vender si, como apuntan diversos medios de Italia e Inglaterra, hay algún equipo dispuesto a acercarse a los 20 millones. Justo el año que el Betis gastó 28 kilos para fichar a Borja Iglesias, Loren ha llegado a liderar la tabla del Pichichi y del Trofeo Zarra, es el máximo goleador de este curso con 11 goles (nueve en LaLiga y dos en Copa del Rey) y suma un total de 26 dianas en los 89 partidos oficiales. Si el campeonato nacional se reanuda finalmente y el '16' del Betis juega las once jornadas que quedan, alcanzará la redonda cifra de los 100 encuentros con el primer equipo en poco más de dos años. Algo que parecía ya impensable en enero de 2018, cuando Serra le convenció para que no se marchase del club.

"Entró Serra Ferrer y me dijo: 'Si tu problema es estar en el Betis Deportivo, te propongo que mañana mismo seas miembro del primer equipo'. A partir de ahí no recuerdo nada de aquel momento", ha contado Loren, que días después de aquella anécdota se estrenó en Primera con un doblete al Villarreal (2-1).

Por todo ello, ante la más que probable continuidad de pesos pesados como Fekir o Canales, el delantero se presenta como candidato a ser el próximo gran traspaso de un canterano, después de tres veranos seguidos en los que Junior Firpo se fue al Barcelona por un fijo de 18 millones más variables; Fabián Ruiz llegó al Nápoles por los 30 kilos de su cláusula de rescisión, y Dani Ceballos se marchó al Real Madrid por 16,5 millones más los derechos de Juanjo Narváez.

Tres ventas que se encuentran entre las 10 mejores de toda la historia del Betis

Con su millonaria salida, Fabián superó a otro ilustre producto de Los Bermejales, Joaquín Sánchez, y lideró hasta el pasado mes de enero (cuando le adelantó Lo Celso y los 48 millones que pagará el Tottenham) un 'Top 10' de ventas en el que la mitad son canteranos. De hecho, hasta hace dos veranos, el mayor ingreso del club eran los 27 kilos (25 y dos en variables) que el Valencia acabó pagando en 2006 por el portuense, que ya había presentado antes ofertas muy cuantiosas de poderosos clubes como Real Madrid o Chelsea.

A Fabián, Joaquín y Gio les sigue Pau López, que llegó gratis del Espanyol en 2018 y se fue a la Roma en 2019 por 23,5 millones y la mitad del pase de Sanabria.

Tras el meta catalán, y cerrando los cinco primeros puestos, hay otro canterano: Junior, con ese mínimo de 18 kilos del Barça. La sexta posición, y van cuatro de los seis primeros, también se formó en la Avenida de Italia. Es Ceballos, que igualó los 16,5 millones que dejó Alfonso Pérez Muñoz para vestir de azulgrana en el verano del año 2000. Su gran papel en la Eurocopa de Bélgica y Holanda unos meses antes, hizo que los culés tirasen la casa por la ventana y fichasen a uno de los mejores delanteros nacionales de la época y uno de los mejores de la historia del club.

El octavo y el noveno puestos los ocupa el mismo futbolista, otro gran goleador como es Ricardo Oliveira, que en el verano de 2006 cambió el Betis por el Milan en una operación valorada en unos 20 millones, con algo más de 15 al contado para los de La Palmera a los que habría que añadir el traspaso de Vogel -a quien los 'rossoneri' tasaron en unos 4,5 millones- y que en 2009 volvió a reportar otros 15 kilos, esta vez para irse al Al-Jazira árabe.

El 'Top 10' de ventas béticas lo cierra el quinto canterano de la lista. Es Roberto Ríos, que con su traspaso al Athletic en 1997 por 12 millones (2.000 de las antiguas pesetas) supuso la cifra récord pagada por un jugador español en la historia, estatus que ostentaría muchos años. Más abajo, en los 20 primeros, están Beñat (13º), al Athletic por 8 kilos en 2013, y Sergio León (18º), al Levante por 4,5 en 2019.