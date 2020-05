"A Monchi le gusta Nahuel Bustos"

Días atrás apareció en la órbita del Sevilla el nombre de Nahuel Bustos, delantero de 21 años del Talleres de Córdoba que se ha convertido en una de las sensaciones del campeonato argentino y que ya ha sido vinculado con clubes de las principales ligas. En Italia, debido al interés de la AS Roma, se ha apuntado que los nervionenses se encuentran entre los pretendientes del ariete, que, tras una cesión en el Pachuca mexicano, regresó en verano a Talleres, en el que marcó 10 goles y repartió 4 asistencias en 21 encuentros oficiales.

ESTADIO ha indagado en esta información y ha podido averiguar que se trata de un ofrecimiento que ha llegado a las oficinas de Nervión, donde, eso sí, se ha recibido con agrado. De hecho, el entorno del futbolista, consultado por este diario, asegura que "hay un seguimiento por parte del Sevilla" y que "a Monchi le gusta Nahuel", si bien reconocen que, de momento, no se ha pasado de esta fase y que de ahí a realizar una oferta "hay un trecho".

En este sentido, el círculo del ariete aseguró que cualquier movimiento se encuentra parado por la pandemia, a la vez que desvelan que el futbolista ha despertado expectación en el Viejo Continente o en países como México o Brasil.

Tanto es así, que a Talleres ya le han llegado ofertas concretas, como la de Atlético Mineiro, donde Sampaoli quiere contar con él. El club blanquinegro ha ofrecido 4,5 millones de dólares por la mitad del pase de Nahuel. Antes se había hablado de otra procedente de Alemania por el 70%.

El Talleres de Córdoba, ante el interés despertado por su delantero, se desmarca de momento solicitando su cláusula de rescisión de 18 millones, pero este diario ha podido confirmar que saldrá por menos, más concretamente por no más 10 millones dólares, unos 9,2 millones de euros.

Su entorno destaca la necesidad imperiosa de hacer caja de Talleres al tratarse de un club humilde y, sobre todo, por la incertidumbre generada por la crisis del coronavirus. En este contexto, el club que pague esa cantidad y, obviamente, sea una opción atractiva para Bustos, podrá llevarse al argentino.

La preferencia del delantero es dar el salto al Viejo Continente, y vería con muy buenos ojos, obviamente, recalar en Nervión. No obstante, el Sevilla no es el único equipo que ha dejado su nombre sobre la mesa cuando ha sido ofrecido, pues también lo han hecho el Deportivo Alavés y la Real Sociedad. Lo que no dudan en su círculo es que saldrá de Talleres en el próximo mercado.