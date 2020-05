El Betis no le quita ojo al lateral izquierdo

Juan Cruz, Junior o Estupiñán, algunos de los laterales izquierdos a los que el Betis no le quita ojo.

Con el trabajo de planificación bastante avanzado por parte de su área deportiva, el Betis está a la espera de que se instaure la 'nueva normalidad' en el fútbol y se confirme el próximo mes de junio el inicio de LaLiga, la cual, en palabras de Javier Tebas, podría comenzar el próximo día 12 con el Gran Derbi ante el Sevilla FC en el Sánchez-Pizjuán.

A expensas de ello está, en gran medida, la planificación del Betis, así como la del resto de equipos de LaLiga. Pues los presupuestos y el dinero dedicado a fichajes fluctuará en base a ello en un mercado que en cualquiera de los supuestos ya se augura bastante inestable, como consecuencia de la crisis económica que ha traído consigo el coronavirus.

Con varios puestos por reforzar para la temporada 20/21, en Heliópolis no le quitan ojo a ninguno de las demarcaciones, tanto porque haga falta o por lo que pueda pasar en un futuro. Teniendo claro que hay que reforzar puestos como la portería, el centro de la defensa, el lateral diestro o la zona ancha; también se peina el mercado en otras zonas como el carril zurdo o la delantera, donde a día de hoy hay bastantes opciones de que sea necesario acudir al mercado por exigencias del guion.

Mientras que en la vanguardia tiene muchas opciones de salir este verano el canterano Loren Morón, en el lateral izquierdo no es descabellado que el Betis se vea la próxima ventana de transferencias sin ningún efectivo, gozando Alfonso Pedraza de una opción de compra de diez millones de euros, más cuatro en variables, que el Betis no pretende ejercer. Su continuidad, por tanto, estará supeditada a su rendimiento en estas once últimas jornadas de LaLiga y una probable renegociación a la baja una vez que finalice el campeonato. Por otro lado, el buen rendimiento dado por Álex Moreno en el carril zurdo también ha despertado los cantos de sirena procedentes del extranjero, por lo que en el Benito Villamarín barajan la posibilidad de que el catalán pueda salir si llega una oferta interesante.

Un contexto en el que desde la capital de España encartan en la órbita del Betis al madrileño Juan Cruz, lateral izquierdo del Elche que, según el diario AS, se encuentra en la agenda de varios clubes de Primera división; entre ellos, el Betis. Con contrato en vigor hasta junio de 2021, Mallorca, Osasuna, Valladolid y Getafe también habrían llamado a su puerta, según la citada información, así como algún otro equipo extranjero como el Leeds de Víctor Orta.

Con una cláusula de rescisión de cuatro millones de euros, Cruz considera que ha llegado su momento, por lo que está dispuesto a afrontar un nuevo reto. ESTADIO Deportivo, sin embargo, ha podido confirmar que no es una de las prioridades del Betis, estando a la espera de otros movimientos para poder reforzar el carril zurdo.

El Betis y el Barcelona: Junior, Estupiñán...

Más interés sí que hay por parte del Betis, sin embargo, en poder repatriar al exbético Junior Firpo, que el pasado verano emigró al Barcelona a cambio de 18 millones de euros más otros 12 en variables. El exbético, sin embargo, no ha acabado de adaptarse al equipo azulgrana, donde su rendimiento no ha estado a la altura de lo esperado. De ahí que desde 'Can Barça' se insista en su probable salida el próximo mercado, siendo intención del Barcelona el incluirlo en alguna de las operaciones que pretende, como la de Lautaro Martínez, para así poder abaratarla.

De hecho, ya trabaja el Barcelona en reforzar su lateral izquierdo, habiéndole pedido a Estupiñán que tenga paciencia y lo espere. Que no se apresure a tomar una decisión con su futuro, siendo varias los clubes que lo pretenden. Cedido en Osasuna por dos temporadas, el Watford pretende recuperarlo para hacer caja.

Su condición de extranjero, en cambio, dificulta su presencia en la plantilla azulgrana, por lo que dependería del número de extracomunitarios que acaben formando finalmente el plantel azulgrana. Existe la opción de que el Barça lo fiche y lo deje cedido, como publica el diario Sport. Oportunidad que, sin ninguna duda, el Betis gustaría aprovechar, potenciando la estrecha relación que mantienen los dos clubes, con operaciones como la de Emerson.

Lo mismo ocurre con Junior, quien, de no entrar en una negociación interesante en términos económicos, podría acabar saliendo para revalorizarse. Heliópolis, sin duda, se antoja el mejor destino para ello.