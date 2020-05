Bouna Sarr, un fichaje de Champions

Monchi está decidido a reforzar ambos laterales del Sevilla FC para la temporada 20/21. El izqueirdo, porque Reguilón acaba contrato y en principio debe volver a Madrid, estando también en el aire el futuro de un Sergio Escudero al que le queda un año más y gustaría finalizar su vinculación en Nervión. El derecho, porque el incombustible Jesús Navas requiere un recambio de garantías, amén de que los años pasan y el físico, aunque poco en el caso del palaciego, se resiente.

De ahí que en los últimos meses se esté hablando mucho del francoguineano Bouna Sarr, al que el Sevilla FC lleva varios años siguiendo de cerca. El lateral derecho, de 28 años, es muy del gusto de Monchi y de Lopetegui, cumpliendo con el perfil que solicita el técnico sevillista: con recorrido, físico, profundidad y buen pase al área. Prácticamente lo mismo que proporciona Jesús Navas, aunque con algo más de físico.

Un objetivo muy interesante al que Monchi, tal y como ha podido confirmar ESTADIO Deportivo con el entorno del futbolista, conoce muy de cerca, habiendo pasado a esa prelista definitiva de 15-18 jugadores sobre la que el propio director deportivo del Sevilla FC se ha referido en las 'masterclass' que el club transmite a través de los perfiles oficiales del Sevilla FC.

Una penúltima criba que Sarr, con dos años más de contrato firmados con el Olympique de Marsella, tendrá que acabar de superar ahora, entrando en la última y definitiva selección del director deportivo del Sevilla FC y Lopetegui, una vez que ambos acaben de perfilar del todo los objetivos de cara a comenzar las negociaciones. Un paso que habitualmente se lleva a cabo en Nervión sobre el mes de marzo y que esta temporada, por las peculiaridades de la situación, con motivo del coronavirus, se está retrasando ligeramente hasta conocerse si LaLiga acaba retomándose, como es la intención, y tener relativamente claro también cuál será el presupuesto final destinado para fichajes. Y es que no es lo mismo jugar la Champions, tanto en lo económico y lo deportivo, como disputar la Europa League.

Especialmente importante es este aspecto en lo que atañe al lateral derecho del Sevilla FC, donde existe la idea de no realizar este verano una fuerte inversión. La incertidumbre del mercado actual y el hecho de contar con un futbolista como Navas invitan a ello. De ahí que se piense en una apuesta de futuro, que no requiera un gran dispendio, o una cesión similar a la llevada a cabo en la izquierda con Reguilón el curso pasado. Aunque ello implique no poder incluir una opción de compra. Es decir, un perfil en el que cuadraría a la perfección un futbolista como Odriozola, pero no tanto uno como Bouna Sarr; a no ser que se acabe convirtiendo en una oportunidad de mercado que no se pueda dejar pasar.

La delicada situación económica del Marsella, con un agujero económico de casi cien millones de euros, está obligado a desprenderse de algunos de sus jugadores este verano. Todo ello, a pesar de que su clasificación para la Champions haya aliviado ligeramente sus arcas. Un contexto que, como bien es sabido, gustaría ser aprovechado por Monchi y el Sevilla FC, con objetivos en el OM como Maxime López y Bouna Sarr, quienes, casualmente, comparten agencia de representación.

En lo que afecta al lateral derecho, la deflación del mercado (su cotización ha caído de los 8 millones a los 6'5 kilos) invita a pensar que se trata de un objetivo asequible, indicando en Francia que puede salir por menos de diez millones de euros. Con dos años más de contrato firmados con el OM a razón de unos dos millones de euros netos por temporada, tal y como apuntan a ED -el OM paga muy bien, insisten a esta redacción-, Sarr gustaría firmar por cuatro cursos por su nuevo equipo, lo que supondría unos 16 millones de euros brutos que, unido al coste del traspaso, elevaría el fichaje del lateral derecho hasta los 20-25 millones de euros.

Es decir, una operación que en principio se escapa a la idea inicial de Monchi y la dirección deportiva, teniendo como salvoconducto el hecho de que el Sevilla FC acabe jugando la Champions el próximo curso. Así lo ha indicado, además, el propio Bouna Sarr: "Necesito jugar la Champions". Algo que, por otro lado, podría hacer también con el OM, al haberse clasificado como segundo tras la finalización de la Ligue 1. Sarr gusta, y mucho, pero como fichaje de Champions.