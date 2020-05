La permanencia de Banega en el Sevilla más allá del 30-J sigue en el aire

El 30 de junio es la fecha que más inquieta, dentro de un marco, tanto sanitario como económico, especialmente inquietante. Clubes, jugadores y agentes se mantienen expectantes por conocer si habrá un ordenamiento general vía UEFA o si cada uno, en cierta manera, se tendrá que buscar la vida, mediante acuerdos amistosos.

Porque no sólo está la parte del entrenador que debe retomar la competición tras el período de confinamiento y que no sabe si podrá contar o no hasta el epílogo con los jugadores que terminan contrato, sino también la de los que han invertido un buen dinero para tener a esos fichajes a su disposición a partir de dicha fecha y que no entienden razonable -ni lícito- que éstos puedan desgastarse y hasta lesionarse con otra camiseta puesta, teniendo ellos ya los derchos federativos en su poder.

Es el caso del Sevilla FC, el Al Shabab Riyadh y Éver Banega, que a día de hoy sigue sin estar claro pese a que la UEFA anunció que no reabriría el mercado el 1 de julio, como habitualmente, y que, por ende, impedirá que el club árabe pudiese inscribir entonces al argentino. ¿Es suficiente para que el '10' siga de blanquirrojo durante las 11 jornadas de LaLiga que restan? La respuesta es no, según se desprende de las declaraciones realizadas por Luis García Plaza, el próximo entrenador de Éver, en el enriquecedor podcast 'Hablamos de Fútbol'.

"Aún no hay nada oficial; lo que sé es lo que me comentan desde el club. Dicen que podríamos volver a mitad de julio y parar a mitad de agosto. Nos quedan ocho partidos de liga y estamos también en la semifinal de la Copa de Campeones árabe. La liga no descartan incluso suspenderla", explica el otrora entrenador de Levante UD, Getafe CF o Villarreal CF, quien avanza que, de no tener que jugar su equipo más esta temporada, reclamarían al sevillista para que comenzara a trabajar a sus órdenes.

"¿Con Banega? Yo creo que, si reanudásemos la competición, tendría que ser con los jugadores ya inscritos; no creo que nos dejasen inscribir a Banega. Otra cosa es que se suspenda la competición y que empecemos una pretemporada nueva. Ahí sí que estaría Éver".

Ya sería cuestión de saber cuándo comenzaría el Al Shabab esa pretemporada, pero a priori la UEFA no podría impedir la marcha del jugador, quien, de querer acabar la temporada en Nervión, seguramente tendría que mediar entre las partes para que se alcanzase un entendimiento. Y, pese a que Banega dejó de ser fundamental en el último tercio del campeonato, tener partidos dos o tres veces a la semana le devolverá, a buen seguro, su peso en el equipo.

Nolito , Reguilón y Bono

Hay tres efectivos más de la plantilla del Sevilla en una situación similar. Dos, Reguilón y Bono, están a préstamo, y en sus casos no parece que Real Madrid y Girona FC, respectivamente, vayan a poner problemas para que continúen en Nervión hasta el cierre de la temporada, mientras que en el caso de Nolito, libre el 30-J, se trataría de una decisión más bien personal.

El sanluqueño ha dejado claro, con esa comentada frase de que no lo quiere "ni el Guadalajara", que aún no ha firmado con otro club, lo que facilitaría las cosas, al no reclamarlo nadie, aunque correría el riesgo de sufrir una importante lesión que le alejase del último gran contrato que anhela.

Monchi, tranquilo

"Si me rijo por lo que ha dicho FIFA y han asumido LaLiga y la Federación, los contratos duran hasta que finalice la temporada, como si fuera un contrato de obras y servicios. Ya se ha anunciado que los jugadores que se acojan a cualquier vericueto legal para no continuar más sallá del 30 de junio no se pueden inscribir en ningun otro sitio. No es nada definitivo, porque hay algún resquicio, pero la buena voluntad va a llevar a la solución", comentó Monchi recientemente sobre el asunto en Muchodeporte.