Haro: "Habrá fichajes, pero con cautela; perdemos unos 8 millones sin público"

El presidente del Real Betis, Ángel Haro, asegura que el Betis sin público en el Villaamarín pierde "en torno a seis u ocho millones de euros" y que esa circunstancia va a condicionar los fichajes para la próxima temporada: "Hay que ser cautos con los resultados económicos y con los presupuestos. Habrá que ser imaginativos y aprovechar las oportunidades que se den", ha asegurado en El Partidazo de Vamos, en Movistar+.

El presidente bético confirma lo que ya se ha publicado recientemente, que el Betis es uno de los equipos más perjudicados por la vuelta al fútbol sin aficionados en los estadios por la crisis del coronavirus: "Nosotros podemos estar perdiendo si los seguidores no van al campo, y estimando que fuera el 50% del tiempo de abono, en torno a seis u ocho millones de euros, una cantidad importante para el club".

Por ello, Haro entiende que esta temporada el Betis será prudente a la hora de reforzar una "muy buena plantilla", según sus propias palabras. "Bueno, puede haber fichajes, pero hay que ser cautos. Tenemos un panorama muy incierto. Parece que el próximo año nuestro presupuesto se va a ver mermado, habrá que ser muy imaginativo. Tenemos una muy buena plantilla y cuanto antes nos demos cuenta de la nueva realidad que tenemos, mejor. Hay que ser cautos, esperar y tendremos que aprovechar las oportunidades que se den, pero siendo muy cautos con los resultados económicos y con los presupuestos", ha asegurado el presidente del Betis, que se ha referido a otros temas de interés.

Ve a sus jugadores con muchas ganas:

"El viernes estuve en la Ciudad Deportiva y los vi con muchas ganas. Tienen ganas de empezar a jugar cuanto antes, los futbolistas no están cómodos con esta situación en sus casas, aunque han ido entrenando, y cuanto antes toquen el balón, empiecen con los entrenamientos grupales, que ya es mañana, y cuando puedan trabajar en grupo, con partidillos y demás, volverá la normalidad que es lo que quieren, jugar al fútbol y disfrutar".

Derbi atípico, pero cargado de nervios y emoción:

"En ese tipo de partidos no se puede estar tranquilo. En general no lo estoy, pero los derbis los vivo con cierta intensidad. Creo que es un partido muy interesante de ver, incluso para el espectador neutral. Cierto que va a ser de una manera atípica porque no va a haber espectadores en el campo, pero creo que la emoción va a estar presente. Un partido muy bonito, sería un buen inicio que fuera el partido con el que volviera LaLiga".

Será triste ver el Benito Villamarín sin espectadores:

"Va a ser un poco triste porque nuestros socios son de los más leales del mundo, llenan en cada partido el Villamarín, va a ser muy raro verlo. Hay que adaptarse a la situación, estamos en un mundo con muchas incertidumbres, muy cambiante, y hay que gestionar con esta volatilidad".

Alemania marca la ruta a seguir:

"He visto los reportajes, los goles sobre todo, el partido del Dortmund, del Bayern... ya con mono de fútbol. Nos están marcando la ruta nos sirve para testar esas opciones del protocolo que son convenientes o no. Son un ejemplo de hacer bien las cosas para que el campeonato se reanude lo antes posible".