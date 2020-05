El 'niño mimado' de Gourcuff vale 10 millones

El Sevilla 20/21 necesitará en el próximo mercado adquirir la dosis de creatividad y criterio en el centro del campo que perderá con la salida de Banega al cumplir contrato y poner fin a su segunda etapa como nervionense. Se trata, sin duda, de una de las prioridades de Monchi de cara a la particular ventana de transferencias que se avecina por la crisis del coronavirus.

Como se lleva hablando muchas semanas, Rakitic sería el relevo ideal para el rosarino, como éste lo fue en su momento para el croata, pero a día de hoy la operación resulta casi inviable, de ahí que Monchi, como ha aclarado en más de una ocasión, apenas si ha realizado movimientos en este sentido, pues numéricamente se va de las manos en este verano, existiendo la vía de que llegue gratis en un año. Obviamente, el director deportivo maneja más nombres para asumir esta tarea en el proyecto venidero, entre ellos Maxime López, del Olympique de Marsella, en agenda desde hace años, o el propio Campaña, al que ya quisieron recuperar en el mercado pasado.

Días atrás apareció un nuevo nombre en Francia, el caladero predilecto del isleño, un joven jugador que ha irrumpido con fuerza en la Ligue 1 gala, Imran Louza, con 21 años recién cumplidos. Canterano del Nantes, ha debutado esta campaña en el primer equipo y se ha erigido en un referente, con más de 2.000 minutos en sus botas y una aportación de cuatro goles y tres asistencias. Polivalente, puede desempeñarse en todas las posiciones del eje, desde pivote, hasta mediapunta, como parte del doble pivote o por delante para dar el último pase. Destaca por su gran capacidad creativa para generar juego y sabe descolgarse para ocupar posiciones avanzadas, lo que le convierte en un futbolista muy versátil.

Tanto es así que se le puede considerar el 'niño mimado' del técnico Christian Gourcuff, padre del futbolista Yoann Gourcuff, que lo ha hecho debutar y le ha dado responsabilidades pese a su juventud. "Para mí es la gran revelación. Cuando llegué al Nantes no lo conocía pero desde la primera sesión de entrenamiento me llamó la atención. Pregunté quién es y cada vez que lo veía me confirmaba mi primera sensación. Inmediatamente entendí que era un jugador que encaja completamente con mi fútbol y ahora es uno de los jugadores más importantes. Todavía tiene margen de mejora, por lo que con él podemos construir cosas interesantes", señaló el preparador del Nantes, consciente de que ha despertado interés en clubes importantes y que lo podría perder en verano, aunque considera que lo mejor para Louza sería seguir, al menos un año más, para continuar con su evolución.

Así las cosas, el diario Ouest-France apuntaba días atrás que el Sevilla se encuentra entre los equipos que siguen muy de cerca la proyección de Louza, al igual que Villarreal, los italianos Atalanta y Udinese o el alemán Borussia Monchengladbach, si bien el único que realmente se ha activado ha sido el Milan, que ya ha iniciado los contactos de cara a una nueva etapa en la que pretenden apostar por futbolistas prometedores. Ante tanto pretendiente, el Nantes ha visto la oportunidad de hacer caja con su canterano y pide, según RMC, 10 millones de euros por su traspaso, tres por encima del valor en el que lo tasa la web especializada Transfermarkt.

En las últimas horas, ha aparecido una nueva 'novia', de las varias que seguro le saldrán en la propia Ligue 1 tras su excelente rendimiento en el curso de su estreno. Se trata del Olympique de Lyon, donde lo ven como el sucesor de Houssem Aouar.