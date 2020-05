El Arsenal intenta convencer ya a Kökcü

El gran reto de Monchi este verano en el Sevilla FC será el de encontrar un recambio para Éver Banega, que se marchará al Al Shabab saudí tras finalizar su contrato con la entidad de Nervión. Así pues, hallar un centrocampista organizador del juego sevillista será una prioridad en la planta del noble del Sánchez-Pizjuán por la que el de San Fernando maneja varias opciones. Una de ellas es la del holandés de origen turco Orkun Kökcü, que se ha destapado con una gran temporada en el Feyenoord.

Su buen hacer en la Eredivisie le ha valido para que muchos clubes hayan mostrado interés por él: Chelsea, Roma, Betis, Atalanta, Arsenal y el propio Sevilla. Pese a sus 19 años, Kökcü se ve preparado para dar el salto a una liga más potente tras desembarcar en el Feyenoord con 14 años, procedente del Groningen.

Así, en ESTADIO Deportivo informábamos hace un par de semanas de que el propio jugador se había encargado de hacer una criba dejando solo a Arsenal y Sevilla como sus posibles destinos. Ése es el dilema del holandés a día de hoy. Pese a todo, el centrocampista no tiene nada cerrado con ninguno de los dos clubes y se tomará su tiempo.

El internacional sub 21 turco está atado por el club de Rotterdam hasta 2023, pero su sueldo no se adecua a su actual estatus y ha rechazado hasta dos ofertas de renovación y mejora de contrato y tiene decidido salir, aunque el Feyenoord no lo piensa regalar. Por su parte, el Arsenal no quiere alargar mucho las negociaciones ante la presencia del Sevilla y pretende cerrar cuanto antes su incorporación, según informa Mundo Deportivo.

Y es que Mikel Arteta quiere hacer de Orkun Kökcü el sucesor de Mesut Özil en el Emirates Stadium, y con esa premisa intenta el conjunto 'gunner' convencer al holandés para no alargue su decisión. En Inglaterra ya se rumorea incluso con una oferta del club londinense que supera los 20 millones de euros...