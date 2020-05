Guido Rodríguez elogia a Lainez: "Tiene un gran futuro"

Adaptarse a un nuevo entorno nunca es sencillo. Y más, cuando se cambia incluso de continente. Eso es lo que le ha sucedido a Guido Rodríguez que firmó por el Real Betis en último mercado invernal y que hasta el parón por el coronavirus tan solo había podido disputar cinco encuentros donde ha sumado 178 minutos.

El centrocampista argentino aterrizó como una de las piezas deseadas para el mediocentro y a su llegada coincidió con un ex compañero suyo en el América mexicano, Diego Laínez. El joven futbolista mexicano, tal y como declaró en una entrevista concedida a Basta Chicos, le tendió la mano desde su llegada y fue su guía.

"Con Diego había hablado antes de venir. Me había comentado un poco cómo estaba él acá. Me recibió muy bien. Me ayudó en cosas que tenía que hacer. Siempre dándome una mano. Es alguien muy joven. M e ayudó mucho en cualquier cosa. Para pasarme a buscar, para ir a los entrenamientos... Está bueno que te ayuden cuando llegas a un lugar", señaló un agradecido Guido.

Del mismo modo, tuvo palabras de elogio hacia el talento de Laínez."Ya hace un año y medio que está acá. Tiene menos de veinte años... dieciocho o diecinueve... ¡es un muy chico! Es un gran jugador . Tiene mucho futuro, en realidad ya es presente. Pero todavía le queda una larga carrera y le va a ir muy bien acá. Va ir subiendo de nivel, porque tiene las condiciones para eso", argumentó Rodríguez.

Para Guido Rodríguez, no fue nada fácil dejar el Club América para dar el salto al Viejo Continente. En Las Águilas levantó títulos y para la afición era un ídolo. Por tanto, no escondió en la entrevista el cariño que le sigue teniendo a su ex equipo.

"El cariño que la gente me tiene y que yo tengo hacia el club es muy grande . Estuve muy feliz ahí y conseguí títulos que para un jugador son importantes. Por ahí eso te hace relacionarte de buena manera con la afición del América. Estuve muy feliz. Viví momentos únicos", finalizó.