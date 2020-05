Brian Lozano: "¿El Sevilla? Me encantaría, es un gran equipo"

La buena temporada del extremo uruguayo de 26 años e internacional con su país Brian Lozano con el Santos Laguna de México ha despertado el interés de varios equipos europeos, o al menos eso es lo que apuntan desde diferentes medios aztecas, entre los que se encontraría el Sevilla de Julen Lopetegui.

Asegura el portal digital Tenfield, que el técnico sevillista se habría interesado en su fichaje antes del parón mundial de las competiciones por la COVID-19, al igual que el Oporto portugués, pero dicha fuente no va más allá de ese supuesto interés, al que ahora se ha referido el propio protagonista.

"Lo que ustedes están viendo es lo que yo estoy viendo, supuestamente hay un interés. Siendo sincero, si es real me encantaría porque Sevilla es un gran equipo", aseguraba el uruguayo mostrándose ilusionado con la posibilidad de recalar en un equipo como el nervionense.

No obstante, el joven prefiere poner en cuarentena esta información. "Pero no hay que ilusionarse de más porque uno todavía no sabe nada en concreto o qué tan real sea. Sí veo las noticias del supuesto interés. No es nada menor que un entrenador de esa magnitud se fije en uno, pero no me puedo ilusionar con algo que no sea cierto por el momento".



Lozano, de 26 años, ha disputado 33 partidos en el último año, en los que ha anotado 13 goles y dado 10 asistencias defendiendo la camiseta del Santos Lagunas mexicano al que llegó el verano de 2018 procedente del América.